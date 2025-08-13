R.I.S.K. Company провела мероприятие «Dell Pro Series Roadshow»

11 июля в ресторане «MariVanna» и 25 июля в ресторане «Günaydın» R.I.S.K. Company организовала мероприятие «Dell Pro Series Roadshow», нацеленное на заказчиков ведущего азербайджанского интегратора из государственного и частного секторов. Проведенные в формате бизнес-завтраков встречи позволили познакомить аудиторию с новейшим портфолио подразделения Dell CSG (Client Solutions Group), занимающегося разработкой и производством клиентских устройств, таких как компьютеры, ноутбуки, мониторы и периферийные устройства.

Основную презентацию провел технический консультант R.I.S.K. Company Руслан Расулов, который рассказал об актуальной линейке корпоративных ноутбуков и рабочих станций Dell Technologies. Р.Расулов сообщил, что с 2025 года клиентские устройства Dell Technologies получили новую классификацию. Так, названия ноутбуков, персональных компьютеров, рабочих станций и мониторов Dell обозначаются как Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. Кроме этого, в каждой версии существуют базовые модели и модели, обозначенные как Plus и Premium, которые ранее были известны как Inspiron или XPS. Серия Dell Pro заменяет линейку бизнес-ноутбуков Latitude, а Dell Pro Max занимает место предыдущей линейки рабочих станций Precision. Также выступавший подробно рассказал о конфигурации данных решений, возможностях и преимуществах, которые модели 2025 года получили в плане ремонтопригодности. Было отмечено, что вся линейка устройств, базирующаяся на новейших процессорах Intel, AMD и Qualcomm, предлагает широкие возможности по работе и искусственным интеллектом локально, без обращения к облаку. Кроме того, гости мероприятия могли ознакомиться с обновленной линейкой ноутбуков в демо-зоне, организованной непосредственно в зале, где проходил бизнес-завтрак.

Продолжив знакомство с новым брендингом клиентских устройств Dell, вендор-менеджер R.I.S.K. Company Тахмина Мамедова рассказала заказчиком об обновлениях, которые затронули линейки мониторов производителя, отметив, что наименования мониторов Dell также были приведены в соответствие с новой политикой. Без изменений осталась лишь популярная линейка UltraSharp, которая имеет хорошую динамику продаж и довольно популярна среди бизнес-пользователей. Также Т.Мамедова рассказала о широком портфолио аксессуаров Dell, в которое входят dock-станции, клавиатуры, мыши, цифровые перья, веб-камеры с поддержкой искусственного интеллекта, аудиоустройства, сумки и рюкзаки.

Официальная часть мероприятия завершилась презентацией руководителя технического сервисного центра R.I.S.K. Company Ульви Алигюлова, который рассказал о работе официального авторизированного сервисного центра Dell Technologies в Азербайджане. Было отмечено, что сервисный центр R.I.S.K. Company на протяжении 30 лет осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции этого производителя — от ноутбуков до серверов и систем хранения данных — силами собственных инженеров, прошедших соответствующую сертификацию. Высший партнерский уровень Dell Technologies — Titanium, которого компания была удостоена еще 4 года назад, говорит о том, что специалисты R.I.S.K. Company обладают максимальным уровнем экспертизы и способны реализовать проекты любого масштаба и сложности. Также У.Алигюлов познакомил участников мероприятия с изменениями в сервисной политике производителя и моделями гарантийной поддержки.

Следует отметить, что бизнес-завтрак прошел в интерактивном формате, а презентации сопровождались сессиями вопросов и ответов.