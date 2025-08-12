spot_img
12 августа, 2025
Трамп отложил срок действия 145-процентных пошлин на товары из Китая на 90 дней

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отложила ввод 145-процентных пошлин на товары из Китая в США. Теперь ожидается, что тарифы должны вступить в силу в ноябре. Без этой отсрочки новые тарифы должны были начать действовать уже сегодня. Введение новой отсрочки, вероятно, связано с итогами внешнеторговых переговоров между США и Китаем, состоявшихся в Стокгольме в конце июля, отмечает CNBC.

Это решение администрации США стало «огромным подарком» для компании Apple в формировании финансовых результатов четвертого фискального квартала, который у нее завершается в конце сентября.

Получается, что новая линейка смартфонов iPhone 17, которая выйдет до конца следующего месяца, будет поставляться в США из Китая без дополнительных пошлин. А это в свою очередь позволит практически полностью удовлетворить сезонный спрос на новые iPhone в регионе без необходимости переноса производства в страны с более низкими таможенными ставками.

