Представлен Vivo V60 с камерой Zeiss и защитой IP68/IP69

Ассортимент смартфонов компании Vivo пополнился новой моделью V60. Аппарат относится к среднему ценовому сегменту, но имеет некоторые характеристики на уровне топовых моделей.

Vivo V60 выполнен в довольно тонком, но хорошо защищенном корпусе. Он оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,77 дюйма, разрешением Full HD+ (1080×2392 пикселя), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 4, объем оперативной памяти может составлять до 16 Gb, емкость накопителя – до 512 Gb.

Аппарат получил камеру Zeiss с тремя модулями: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.9, 1/1.56″, OIS), 50 Мп (Sony IMX882, f/2.7, 1/1.95″, OIS, 3x оптический зум), и 8 Мп сверхширокоугольный объектив (f/2.0, угол обзора 120˚). Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп (f/2.2, 1/2.76″). Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 4K.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживается зарядка мощностью 90 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и защита по стандартам IP68/IP69. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Габариты составляют 163,5 x 77 x 7,5 мм, вес – 192 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15 с набором ИИ-функций.

Цены на Vivo V60: 8/128 Gb — $422, 8/256 Gb — $445, 12/256 Gb — $468, 16/512 Gb — $525. Аппарат в золотистой, серой и синей расцветках корпуса уже поступил в продажу на рынке Индии. Позже смартфон выйдет на глобальном рынке.