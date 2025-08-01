Epic Games Store дарит своим пользователям приключение Pilgrims и пошаговый киберпанк-экшен Keylocker

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Pilgrims и Keylocker. Оба проекта можно забрать до 7 августа 19:00 по бакинскому времени.

Piligrims — это веселое приключение от студии Amanita Design, известной по Machinarium и Samorost. Игра рассказывает об искателе приключений, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку. Геймплей основан на решении головоломок, которые можно проходить разными способами, меняя персонажей и предметы, что влияет на развитие повествования. Геймеры и критики хвалят игру за визуальный стиль, юмор и массу отсылок к чешским сказкам.

Keylocker — пошаговый киберпанк-экшен, действие которого разворачивается в мире будущего, где музыка находится вне закона. Главный герой пытается разорвать нити судьбы и спеть мелодию свободы. Геймерам доступно несколько архетипов протагониста, с разной внешностью и способностями.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать байкерский экшен Road Redemption и симулятор службы спасения 112 Operator.