Redmi Note 15 Pro və Note 15 Pro+ anons edildi: smartfonlar haqqında nə məlumdur?

Redmi brendi yaxın zamanda təqdim ediləcək Note 15 Pro seriyasına aid rəsmi tizerləri paylaşdı. Şirkət həm satışların başlanma tarixini təxminən açıqladı, həm də modellərin bəzi xüsusiyyətlərinə işarə etdi.
İlk reklam şəklinə əsasən, smartfonlar avqustun sonunadək təqdim olunacaq. Qiymət hələ dəqiqləşdirilməyib, lakin mövcud Redmi Note seriyası üçün göstərilən $175–$499 qiymət aralığına əsasən, yeni modellərin də bu diapazona daxil olacağı ehtimal edilir.
İkinci tizerdə yerə düşən smartfon təsvir olunub və yazıda cihazın “çətin istismar şəraitinə” davamlı olduğu vurğulanır. Cihazın dəqiq qorunma standartı açıqlanmasa da, bu, möhkəm konstruksiyaya işarə edir. Qeyri-rəsmi məlumata görə, smartfonun Pro versiyaları ilə yanaşı şirkət həm də Note 15 5G adlı baza modelini təqdim edə bilər, amma onun haqqında hələlik informasiya yoxdur.