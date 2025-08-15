spot_img
16 августа, 2025
Новые цифровые возможности от SİMA и Yelo Bank

SİMA

Три сервиса Yelo Bank были интегрированы в Платформу цифровых решений SİMA. Среди них — удалённое открытие банковского счёта, онлайн-инвестирование и оформление цифровой карты.

Теперь индивидуальные предприниматели могут открыть банковский счёт дистанционно в приложении Yelo Business с помощью решения «SİMA KYC Видеозвонок». Услуга полностью бесплатна и занимает менее 5 минут. Новым пользователям достаточно подписать документы в приложении с помощью «SİMA İmza» и пройти идентификацию через «SİMA KYC Видеозвонок». Действующие клиенты банка могут воспользоваться сервисом без видеозвонка — только с использованием «SİMA İmza».

Ещё одна услуга Yelo Bank, реализованная с использованием цифровой подписи SİMA, — это оформление новой цифровой карты. Теперь клиенты могут мгновенно активировать карту Yelo в мобильном приложении банка с помощью «SİMA İmza», не выходя из дома.

О SİMA

Платформа цифровых решений SİMA была создана компанией AzInTelecom, одной из компаний AZCON Холдинга. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центр обслуживания или использовать физический носитель — достаточно загрузить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти однократную регистрацию дистанционно.

«SİMA KYC» — это цифровое решение, позволяющее проводить идентификацию личности в режиме реального времени. Оно может использоваться во всех процессах, требующих подтверждения личности.

