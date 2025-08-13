spot_img
14 августа, 2025
Министерство Экологии и Природных Ресурсов перевело свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

AzInTelecom

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом информационные системы и ресурсы Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики были переведены в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы министерства были полностью размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom».

Со стороны ООО «AzInTelecom» министерству предоставлены облачные услуги, включая виртуальный сервер – IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервное копирование – BaaS (Backup-as-a-Service). Это позволило министерству обеспечить высокую доступность своих критически важных информационных систем.

О «Правительственном облаке»

Проект «Правительственное облако» реализуется ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга.  В рамках проекта осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры AzInTelecom.

В результате миграции ИТ-расходы организаций сокращаются, а информационные системы размещаются в едином центре внутри страны с круглосуточным мониторингом.

