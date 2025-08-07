QNAP и ULINK обновили DA Drive Analyzer новым ИИ-движком, значительно повысив точность прогнозирования состояния накопителей

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявила о выпуске масштабного обновления алгоритма искусственного интеллекта для DA Drive Analyzer — сервиса прогнозирования состояния накопителей на базе ИИ, разработанного совместно с лидером в области тестирования хранилищ — компанией ULINK Technology. Обновленный движок значительно повышает точность прогнозирования отказов жестких дисков по сравнению с традиционным мониторингом S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Пользователи NAS-устройств QNAP теперь могут воспользоваться более проактивной и надежной защитой данных.

Хотя большинство пользователей по-прежнему полагаются на встроенные атрибуты S.M.A.R.T. для оценки состояния накопителей, S.M.A.R.T. По сути, это реактивный механизм, который часто не обеспечивает раннего предупреждения до выхода диска из строя. «Одного S.M.A.R.T. недостаточно — многие пользователи оказываются застигнуты врасплох скрытыми сбоями дисков. — отмечает Тим Лин (Tim Lin), менеджер по продукту QNAP. — DA Drive Analyzer использует модель искусственного интеллекта, обученную на поведенческих данных миллионов дисков. Данное решение может обнаруживать потенциальные аномалии еще до срабатывания предупреждения S.M.A.R.T., позволяя пользователям принимать превентивные меры, избегая потери данных».

«DA Drive Analyzer выходит за рамки традиционной диагностики сбоев дисков, демонстрируя лидерство и инновации ULINK в области искусственного интеллекта и технологий хранения данных», — заявил Джозеф Чен (Joseph Chen), генеральный директор ULINK Technology.

Новейший алгоритм ULINK обеспечивает значительное повышение как полноты, так и точности по сравнению с традиционными алгоритмами обнаружения S.M.A.R.T. Это означает, что пользователи NAS-систем QNAP могут точнее определять диски, находящиеся под угрозой, и уверенно заменять их заранее, не опасаясь извлечения исправного диска из-за ложных прогнозов.

Тип накопителя Отзыв Точность SATA HDD Улучшение в 14 раз Улучшение в 1,6 раза SATA SSD Улучшение в 2 раза Улучшение в 1,6 раза

Обновление алгоритма искусственного интеллекта для DA Drive Analyzer внедрено на всех поддерживаемых NAS-системах QNAP. Это обновление выполняется автоматически и не требует вмешательства пользователя, позволяя сразу же воспользоваться улучшенными прогнозами состояния накопителя без каких-либо дополнительных действий.

Дополнительную информацию вы можете получить в официальном блоге QNAP по этой ссылке: Your Data Is Worth More Than Any Drive