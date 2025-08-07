Proxima Technology Solutions и MONT Azerbaijan познакомили заказчиков с инновациями в области хранения данных

24 июля в ресторане Marani прошло мероприятие, организаторами которого выступили ведущий азербайджанский IT-интегратор Proxima Technology Solutions и дистрибьютор MONT Azerbaijan. В рамках бизнес-ужина заказчики Proxima Technology Solutions, в число которых вошли представители государственных организаций и частных предприятий, а также финансового сектора страны, смогли познакомиться с актуальными решениями в области хранения и резервного копирования данных и получить информацию о новшествах на рынке управление мобильными устройствами. Следует отметить, что к мероприятию, посвященному последним инновациям в области защиты данных и хранения данных, а также управления мобильными устройствами, присоединились и представители компании Object First, предлагающей лучшую систему хранения данных для пользователей Veeam.

С приветственным словом к гостям мероприятия, объединившего технологических лидеров и заказчиков, обратились СЕО и соучредитель Proxima Technology Solutions Тайфур Болер (Tayfur Böler) и генеральный директор MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева, которые представили основных докладчиков.

Виталий Савченко, главный системный инженер Veeam Software, выступил с вступительным докладом, посвященным современным стратегиям резервного копирования, подчеркнув комплексные возможности Veeam для защиты виртуальных, физических, облачных и SaaS-сред. В своей презентации он подчеркнул важность резервного копирования для обеспечения непрерывности бизнеса, особенно в условиях, когда организации сталкиваются со все более сложными киберугрозами.

Мероприятие продолжилось знакомством с новым вендором, только выходящем на рынок Азербайджана. Руководитель отдела продаж Object First Ксения Суворова представила Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) — неизменяемое решение для хранения резервных копий Object First, специально разработанное для бесшовной интеграции с Veeam. К.Суворова подчеркнула растущую потребность в безопасных, простых и мощных решениях для хранения данных, которые гарантируют защиту резервных копий от программ-вымогателей и несанкционированного доступа. «Ootbi обеспечивает архитектуру Zero Trust, Zero Access со встроенной неизменяемостью, которая блокирует программы-вымогатели на всех этапах их реализации, — отметила К.Суворова. — Это последняя линия защиты для резервных копий Veeam, критически важная для компаний, стремящихся повысить свою киберустойчивость.

Системный инженер Object First Уфук Ферик (Ufuk Ferik) затем подробно рассказал о технических возможностях Ootbi и преимуществах интеграции для клиентов Veeam. В презентации было показано, как Ootbi помогает организациям упростить защиту данных, соблюдая при этом самые высокие стандарты безопасности.

Мероприятие завершилось презентацией Максима Зверева, менеджера по продукту группы компаний MONT, который представил платформу управления мобильными устройствами SOTI ONE. Зверев рассказал, как SOTI обеспечивает централизованное управление разнообразными экосистемами устройств, поддерживая безопасность и соответствие требованиям современных предприятий.

После официальной части мероприятия участники получила возможность напрямую пообщаться с представителями вендоров во время делового ужина, обменяться идеями и изучить новые возможности для партнерства и инноваций.