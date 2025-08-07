Анонсирован стандарт PCIe 8.0

spot_img
7 августа, 2025
Некоммерческая организация PCI-SIG анонсировала спецификации интерфейса PCI Express 8.0. Главным нововведением станет двухкратное увеличение скорости передачи данных в сравнении с PCIe 7.0 (до 256 ГТ/с на линию). Это может обеспечить двустороннюю пропускную способность до 1 ТБ/с в конфигурации x16.

SSD-накопители, применяющие интерфейс PCIe 8.0 x4, в перспективе должны достигать скорости последовательного чтения и записи до 128 ГБ/с, что в восемь раз выше, чем у актуальных моделей с PCIe 5.0.

Другие особенности новой спецификации:

  • Обратная совместимость с предыдущими версиями;
  • Снижение энергопотребления;
  • Повышение пропускной способности;
  • Сохранение целевых показателей надежности;
  • Обеспечение помехоустойчивости и низкой задержки сигнала;
  • Использование кодирования PAM4.

Запуск первых устройств с PCI Express 8.0 состоится в 2028 году. В июне 2025 года PCI-SIG опубликовала финальные спецификации интерфейса PCIe 7.0. Он предложит четырехкратное увеличение пропускной способности по сравнению с PCIe 5.0, который используется в современных компьютерах.

