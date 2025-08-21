Представлены TWS-наушники Google Pixel Buds 2a за $129

Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds 2a, которые пришли на смену модели 2012 года Pixel Buds A. Внешне наушники практически не отличаются от флагманских Pixel Buds Pro 2, но набор функций скромнее.

Встроенный чип Tensor A1 отвечает за работу системы активного шумоподавления (ANC) Silent Seal 1.5, которая блокирует внешние шумы, а новые драйверы обеспечивают более четкое и насыщенное звучание. Есть поддержка пространственного звучания, но отсутствует определение положения головы для более точного эффекта.

Автономность наушников составляет 10 часов, которая увеличивается до 27 часов за счет подзарядки от кейса. При активации ANC показатели снижаются до 7 и 20 часов соответственно. Поддержки беспроводной зарядки нет. Кейс впервые в серии получил возможность замены батарейки.

Google Pixel Buds 2a поддерживают быстрый поиск через Find My Device и подключение к различным гаджетам благодаря Fast Pair и Multipoint. Интеграция с ИИ-ассистентом Gemini позволяет пользователям прослушивать сообщения, управлять функциями и получать рекомендации прямо в наушниках. Есть защита от влаги по стандарту IP54.

Pixel Buds 2a будут предложены по цене $129 в двух цветах – черном и фиолетовом. Продажи начнутся 9 октября, предзаказ уже открыт.