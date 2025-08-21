Azercell расширяет инициативы в области повышения энергоэффективности и охраны окружающей среды

В рамках своей стратегии ESG Azercell продолжает расширять собственные инициативы в области повышения энергоэффективности и охраны окружающей среды, успешно реализуя ряд важных проектов в этом направлении.

В 2022-2024 годах была зафиксирована экономия электроэнергии в размере 3628 МВт·ч. Этот показатель зафиксирован при годовом снижении потребления на 9% в зоне Баку-Абшерон и на 11% в других регионах. Процессы, направленные на охрану окружающей среды, также демонстрируют значительные результаты: выбросы углерода в атмосферу были сокращены в общей сложности на 1705 тонн, что эквивалентно пользе от высадки примерно 81 190 деревьев.

Благодаря передовым энергосберегающим технологиям, внедренным во всех точках сети с января 2025 года, во втором квартале этого года было сэкономлено 198 МВт·ч энергии, что позволило предотвратить выбросы углерода в объеме 140 тонн.

Реализация проектов с применением альтернативных источников энергии также является одним из основных направлений стратегии Azercell. В настоящее время 37 из более чем 3700 базовых станций LTE мобильного оператора уже оснащены солнечными батареями, позволяющими станциям потреблять энергию в гибридном режиме. Следует отметить, что 35 из них расположены в Карабахе. В прошлом году посредством этих станций было произведено более 300 000 кВт ч солнечной энергии, и 95% этой энергии пришлось именно на Карабахский регион. Это обеспечило среднемесячную генерацию в регионе на уровне 33 120 кВт ч и позволило покрыть примерно 14% его энергетических потребностей.

Помимо повышения энергоэффективности, стратегический подход Azercell также направлен на снижение эксплуатационных расходов, минимизацию углеродного следа и адаптацию технологий к мировым экологическим стандартам. Компания продолжает расширять свою деятельность в этом направлении, содействуя переходу страны на альтернативные источники энергии.