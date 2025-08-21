spot_img
21 августа, 2025
Dragon Age: The Veilguard и другие игры добавят в Xbox Game Pass в августе

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass до конца августа 2025 года.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Blacksmith Master (Game Preview) (ПК) — уже доступна;
  • Void/Breaker (ПК) — уже доступна;
  • Persona 4 Golden (ПК и консоли) — уже доступна;
  • Herdling (ПК и Xbox Series X|S) — 21 августа;
  • Gears of War: Reloaded (ПК и Xbox Series X/S) — 26 августа;
  • Dragon Age: The Veilguard (ПК и Xbox Series X/S) — 28 августа.

Игры, которые добавят в Game Pass Standard:

  • Goat Simulator Remastered (Xbox Series X/S) — уже доступна;
  • Persona 4 Golden (ПК и консоли) — уже доступна.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 августа:

  • Ben 10 Power Trip;
  • Borderlands 3;
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay;
  • Sea of Stars;
  • This War of Mine: Final Cut.
