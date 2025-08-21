Dragon Age: The Veilguard и другие игры добавят в Xbox Game Pass в августе

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass до конца августа 2025 года.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- Blacksmith Master (Game Preview) (ПК) — уже доступна;
- Void/Breaker (ПК) — уже доступна;
- Persona 4 Golden (ПК и консоли) — уже доступна;
- Herdling (ПК и Xbox Series X|S) — 21 августа;
- Gears of War: Reloaded (ПК и Xbox Series X/S) — 26 августа;
- Dragon Age: The Veilguard (ПК и Xbox Series X/S) — 28 августа.
Игры, которые добавят в Game Pass Standard:
- Goat Simulator Remastered (Xbox Series X/S) — уже доступна;
- Persona 4 Golden (ПК и консоли) — уже доступна.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 августа:
- Ben 10 Power Trip;
- Borderlands 3;
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay;
- Sea of Stars;
- This War of Mine: Final Cut.