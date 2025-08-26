Представлена полнокадровая камера Hasselblad X2D II 100C за 7399 долларов

Компания Hasselblad представила новый среднеформатный фотоаппарат X2D II 100C. Новинка получила улучшенную систему автофокуса, более яркий экран, 10-ступенчатую стабилизацию изображения и поддержку передовых технологий HDR. Главное нововведение — гибридный автофокус с фазовыми датчиками, поддержкой алгоритмов на базе искусственного интеллекта и системой LiDAR. Теперь камера умеет работать в режиме AF-C, а также снимать движущиеся объекты серией до 3 кадров в секунду. Следует отметить, что у предыдущей модели не было даже базового непрерывного автофокуса. В итоге X2D II 100C значительно лучше справляется с фокусировкой в сложных условиях освещения. Это также первая в своем классе камера, где реализован полноценный end-to-end HDR, что позволяет улучшить проработку ярких участков, повысить глубину тонов и получать более естественные кадры. Обновленный 100 Мр BSI-сенсор поддерживает 16-битный RAW и динамический диапазон до 15,3 стопа является одним из лучших среди всех доступных камер. Изображения можно сразу просматривать в формате HDR HEIF или Ultra HDR JPEG прямо на дисплее камеры.

Серьезные улучшения коснулись и стабилизации. Новая система IBIS обеспечивает до 10 ступеней компенсации, что открывает возможность снимать с выдержкой без штатива. Кроме того, корпус стал легче на 7,5% (вес камеры составляет около 730 гр без объектива), улучшены эргономика и хват. Фотоаппарат получил 3,6” сенсорный экран с яркостью 1400 кд/м2 и удобным наклоном, новый джойстик для управления фокусом и меню, встроенный накопитель емкостью 1 Тb и слот для карт памяти формата CFexpress Type B.

Цена Hasselblad X2D II 100C составляет 7399 долларов. Вместе с камерой был представлен зум-объектив XCD 2.8-4 35–100E по цене в 4599 долларов и другие аксессуары, включая фирменный рюкзак и фильтры.