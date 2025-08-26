spot_img
Представлена полнокадровая камера Hasselblad X2D II 100C за 7399 долларов

Hasselblad X2D II 100C

Компания Hasselblad представила новый среднеформатный фотоаппарат X2D II 100C. Новинка получила улучшенную систему автофокуса, более яркий экран, 10-ступенчатую стабилизацию изображения и поддержку передовых технологий HDR. Главное нововведение — гибридный автофокус с фазовыми датчиками, поддержкой алгоритмов на базе искусственного интеллекта и системой LiDAR. Теперь камера умеет работать в режиме AF-C, а также снимать движущиеся объекты серией до 3 кадров в секунду. Следует отметить, что у предыдущей модели не было даже базового непрерывного автофокуса. В итоге X2D II 100C значительно лучше справляется с фокусировкой в сложных условиях освещения. Это также первая в своем классе камера, где реализован полноценный end-to-end HDR, что позволяет улучшить проработку ярких участков, повысить глубину тонов и получать более естественные кадры. Обновленный 100 Мр BSI-сенсор поддерживает 16-битный RAW и динамический диапазон до 15,3 стопа является одним из лучших среди всех доступных камер. Изображения можно сразу просматривать в формате HDR HEIF или Ultra HDR JPEG прямо на дисплее камеры.

Серьезные улучшения коснулись и стабилизации. Новая система IBIS обеспечивает до 10 ступеней компенсации, что открывает возможность снимать с выдержкой без штатива. Кроме того, корпус стал легче на 7,5% (вес камеры составляет около 730 гр без объектива), улучшены эргономика и хват. Фотоаппарат получил 3,6” сенсорный экран с яркостью 1400 кд/м2 и удобным наклоном, новый джойстик для управления фокусом и меню, встроенный накопитель емкостью 1 Тb и слот для карт памяти формата CFexpress Type B.

Цена Hasselblad X2D II 100C составляет 7399 долларов. Вместе с камерой был представлен зум-объектив XCD 2.8-4 35–100E по цене в 4599 долларов и другие аксессуары, включая фирменный рюкзак и фильтры.

