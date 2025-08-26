Объявлена дата презентации iPhone 17

Компания Apple официально объявила дату презентации нового iPhone. На мероприятии, которое пройдет под девизом «Awe dropping», ожидается дебют серии iPhone 17, новых моделей Apple Watch и, возможно, обновлений в линейках аксессуаров.

Событие назначено на 9 сентября. Главным анонсом, как ожидается, станут четыре смартфона: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Базовая модель iPhone 17, предположительно, получит внутренние обновления, вроде экрана с частотой обновления 120 Hz, без значительных внешних изменений, тогда как iPhone 17 Air предложит сверхтонкий корпус и станет преемником серии Plus, которая исчезнет из линейки. В версиях Pro ожидается обновленный дизайн, экран с антибликовым покрытием и улучшенные камеры.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Помимо смартфонов, компания может представить Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3, а также третье поколение AirPods Pro.