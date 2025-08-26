spot_img
27 августа, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияОбъявлена дата презентации iPhone 17

Объявлена дата презентации iPhone 17

Apple

Компания Apple официально объявила дату презентации нового iPhone. На мероприятии, которое пройдет под девизом «Awe dropping», ожидается дебют серии iPhone 17, новых моделей Apple Watch и, возможно, обновлений в линейках аксессуаров.

Событие назначено на 9 сентября. Главным анонсом, как ожидается, станут четыре смартфона: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Базовая модель iPhone 17, предположительно, получит внутренние обновления, вроде экрана с частотой обновления 120 Hz, без значительных внешних изменений, тогда как iPhone 17 Air предложит сверхтонкий корпус и станет преемником серии Plus, которая исчезнет из линейки. В версиях Pro ожидается обновленный дизайн, экран с антибликовым покрытием и улучшенные камеры.

Помимо смартфонов, компания может представить Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3, а также третье поколение AirPods Pro.

Предыдущая статья
Представлена полнокадровая камера Hasselblad X2D II 100C за 7399 долларов
Следующая статья
Как подготовить гаджеты к новому учебному году: советы экспертов «Лаборатории Касперского»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»