Realme P4 и P4 Pro получили 144 Hz экраны и аккумуляторы на 7000 мАч

Компания Realme представила в Индии два новые модели смартфонов P-серии — P4 и P4 Pro. Оба аппарата получили большие OLED-дисплеи с высокой частотой обновления 144 Hz и аккумуляторы на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Базовый Realme P4 оснащен 6,77-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2392 пикселя (388 ppi), ШИМ-регулировкой 3840 Hz и пиковой яркостью до 4500 нит. За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra с отдельным визуальным процессором Pixelworks. За графические возможности отвечает ускоритель Mali-G615 MC2. Используется система охлаждения AirFlow VC. Предусмотрена оперативная память стандарта LPDDR4X, флеш-память — UFS 3.1.

Основная камера включает датчик на 50 Мп (f/1.8) и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп. (f/2.2, 112˚). Поддерживается запись видео 4K@30fps. Фронтальная получила разрешение 16 Мп (f/2.4). Защита корпуса соответствует стандарту IP66. Габариты и вес: 163,3 x 75,9 x 7,6 мм, 185 гр.

Модель Realme P4 Pro оборудована 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 2800 пикселей (453 ppi), ШИМ-регулировкой 4608 Hz, яркостью до 6500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. В основе аппаратной платформы лежит 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 4, который работает в паре с дополнительным процессором Pixelworks X7 Gen 2 для лучшей игровой производительности. Смартфон получил систему охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм². Графика — Adreno 722. Стандарты памяти как у базовой модели.

Основная камера такая же, как в базовой модели, но главный датчик поддерживает OIS. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/1.8). Обе камеры могут записывать видео 4K@30/60fps. В приложении камеры реализован ряд функций ИИ. Есть полноценная защита от воды (IP68/IP69). Габариты и вес: 162,3 x 76,2 x 7,7 мм, 189 гр.

Обе модели имеют поддержку 5G, Wi-Fi 5, (Wi-Fi 6 у Pro-версии), Bluetooth 5.4, GPS, порт USB Type-C 2.0, ИК-излучатель, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Оба смартфона работают на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, получат три обновления операционной системы и четыре года патчей безопасности. Цены: Realme P4 — 8/128 Gb — $235, 8/256 Gb — $260, Realme P4 Pro — 8/256 Gb — $325, 12/256 Gb — $350.