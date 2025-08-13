Представлен бюджетный Poco M7 Plus 5G с аккумулятором на 7000 мАч

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Индии новый бюджетный смартфон M7 Plus 5G. Аппарат получил экран с высокой частотой обновления и емкий аккумулятор. Производитель отмечает, что это самый тонкий смартфон на рынке с подобной батареей.

Poco M7 Plus 5G оборудован большим 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей), кадровой частотой 144 Hz и максимальной яркостью 550 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 3.

В основе смартфона лежит 6-нм процессор Snapdragon 6s Gen 3, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 619. Предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и накопитель UFS 2.2 на 128 Gb (можно расширить с помощью карт microSD до 2 Tb). Главный модуль основной камеры имеет разрешение 50 Мп (f/1.8), назначение второго модуля производитель не уточнил. Реализована поддержка ряда ИИ-функций для создания и обработки снимков. Фронтальная камера – 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт и реверсивной до 18 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-пульт, порт USB-C, моно-динамик и защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 168,48 x 80,45 x 8,4 мм, вес — 217 гр. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменным интерфейсом Hyper OS. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение двух лет, а обновления безопасности — в течение четырех лет.

Цены на Poco M7 Plus 5G: 6/128 Gb — $159, 8/128 Gb — $171. На выбор доступны серебристая, голубая и черная расцветки корпуса. Пока что смартфон доступен только в Индии.