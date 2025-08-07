spot_img
Популярный блокировщик рекламы uBlock Origin Lite стал доступен для Safari

Блокировщик рекламы uBlock Origin Lite официально вышел для браузера Safari. Его можно загрузить через App Store бесплатно для iPhone, iPad и компьютеров Mac. Код опубликован на GitHub. Ранее расширение было доступно лишь в версиях для Chrome, Edge, Brave и других браузеров.

uBlock Origin Lite – это облегченная версия популярного uBlock Origin, нет углубленных настроек и доступно меньше списков фильтров. Преимущество плагина в том, что он работает с Manifest V3 в браузере Google Chrome.

Чтобы запустить uBlock Origin Lite на устройствах Apple, потребуется версия Safari не ниже 18.6. На более старых версиях, например 18.5, расширение не работает. После установки из App Store его нужно активировать вручную: на iPhone и iPad — «Настройки» → «Приложения» → Safari → «Расширения», на Mac — через настройки Safari в разделе «Расширения».

Работает расширение так же, как и в других браузерах. Оно блокирует рекламу сразу после активации с помощью встроенных фильтров и популярных списков EasyList, EasyPrivacy и Peter Lowe’s. Можно включить дополнительные фильтры, выбрать уровень блокировки (от базового до полного) и даже временно удалять отдельные элементы на страницах с помощью инструмента zapper.

Разработчики не рекомендуют использовать uBlock Origin Lite одновременно с другими блокировщиками из-за возможности конфликта.

