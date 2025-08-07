spot_img
7 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLВ Grok появился генератор изображений и видео Imagine с Spicy-режимом

В Grok появился генератор изображений и видео Imagine с Spicy-режимом

Grok Imagine

Компания xAI представила новый генератор изображений и видео Grok Imagine, позволяющий анимировать любые фотографии. Исторические фотографии, технические сцены и повседневные кадры можно преобразовать в короткие динамичные ролики, сохранив атмосферу момента. Интеграция с платформой X и высокая скорость обработки, в 2–4 раза быстрее чем у конкурентов для создания одного изображения, делают инструмент очень популярным у пользователей. «Популярность Grok Imagine растет как лесной пожар», — написал Илон Маск в соцсети X.

Grok Imagine включает в себя функции преобразования текста в изображение, которые позволяют пользователям создавать картинки на основе описаний, а также инструмент преобразования изображения в видео для создания коротких роликов с аудиоэффектами, как в модели Veo 3 от Google. Но в отличие от Veo, Grok Imagine не генерирует видео напрямую из текстовых описаний. Вместо этого пользователям нужно либо выбрать существующее изображение из своей галереи, либо сначала создать что-то в Grok, чтобы инструмент мог анимировать это.

Пользователи могут создавать изображения в различных стилях, включая фотореализм, аниме и иллюстрации. Кроме того, есть голосовой режим, который позволяет озвучивать подсказки, а не печатать их. Генерация видео основана на эталонном изображении, загруженном пользователем. Ключевым отличием Grok Imagine от конкурентов стал режим Spicy, который позволяет создавать ролики откровенного характера без цензуры, в то время как прямые конкуренты используют строгие контент-фильтры. Также есть другие режимы анимации: Custom, Normal и Fun.

Генератор изображений и видео Grok Imagine уже доступен платным подписчикам SuperGrok и Premium Plus в приложении X для iOS. В Android-версии пока есть только ранний доступ без генерации видео.

Предыдущая статья
Tesla Los-Ancelesdə Cybertruck materiallarından tikilmiş restoran açdı
Следующая статья
Популярный блокировщик рекламы uBlock Origin Lite стал доступен для Safari
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»