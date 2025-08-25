spot_img
26 августа, 2025
Победители премии Gamescom Awards 2025

Названы победители премии Gamescom Awards 2025. Всего было 19 категорий, победителей выбирало жюри, состоящее из представителей индустрии и участников сообщества. В некоторых из категорий победу одержали игры, которые еще не вышли. Например, триумфатором церемонии стала грядущая Resident Evil Requiem, игра получила награды в четырех категориях.

Лучший визуал

  • Borderlands 4
  • Bye Sweet Carole
  • Crimson Desert
  • MIO: Memories in Orbit
  • Resident Evil Requiem – победитель

Лучший звук

  • Cairn
  • Little Nightmares 3
  • Phantom Blade Zero
  • Resident Evil Requiem — победитель
  • Rockbeasts

Лучший геймплей

  • Donkey Kong Bananza — победитель
  • Hela
  • Mario Kart World
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
  • Resident Evil Requiem

Самая эпичная игра

  • Crimson Desert
  • Dune: Awakening
  • Resident Evil Requiem — победитель
  • Super Meat Boy 3D
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Самая увлекательная игра

  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • Grounded 2
  • Hela — победитель
  • Mario Kart World

Самая милая или уютная игра

  • Hela — победитель
  • Is This Seat Taken?
  • Star Birds
  • Tiny Bookshop
  • Winter Burrow

Лучшая игра с важным социальным подтекстом

  • Cairn
  • Forever Skies
  • Hollow Home
  • Monowave
  • Tiny Bookshop – победитель

Лучшая мобильная игра

  • Arknights: Endfield
  • Dungeon Clawler
  • Genshin Impact
  • Love and Deepspace — победитель
  • Servant of the Lake

Лучшая игра для ПК

  • Anno 117: Pax Romana — победитель
  • Borderlands 4
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree
  • World of Warcraft

Лучшая игра для PlayStation

  • Borderlands 4
  • Crimson Desert
  • Cronos: The New Dawn
  • Pragmata
  • Resident Evil Requiem – победитель

Лучшая игра для Xbox

  • Borderlands 4
  • Crimson Desert
  • Grounded 2 — победитель
  • Little Nightmares 3
  • Ninja Gaiden 4

Лучшая игра для Nintendo Switch 2

  • Donkey Kong Bananza
  • Mario Kart World — победитель
  • Metroid Prime 4: Beyond
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree
  • Winter Burrow

Другие категории:

  • Лучший трейлер (по версии посетителей) — Hollow Knight: Silksong
  • Лучшая линейка игр — Capcom
  • Лучший стенд — Anno 117: Pax Romana
  • Лучший стенд (по версии посетителей) — Pokémon
  • Лучший бизнес-стенд — Ubisoft
  • Лучший мерч (по версии посетителей) — Star Birds
  • Награда «Сердце гейминга» — Artist Alleys, зоны для художников
