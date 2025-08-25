Названы победители премии Gamescom Awards 2025. Всего было 19 категорий, победителей выбирало жюри, состоящее из представителей индустрии и участников сообщества. В некоторых из категорий победу одержали игры, которые еще не вышли. Например, триумфатором церемонии стала грядущая Resident Evil Requiem, игра получила награды в четырех категориях.
Победители Gamescom Awards 2025
Лучший визуал
- Borderlands 4
- Bye Sweet Carole
- Crimson Desert
- MIO: Memories in Orbit
- Resident Evil Requiem – победитель
Лучший звук
- Cairn
- Little Nightmares 3
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem — победитель
- Rockbeasts
Лучший геймплей
- Donkey Kong Bananza — победитель
- Hela
- Mario Kart World
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Resident Evil Requiem
Самая эпичная игра
- Crimson Desert
- Dune: Awakening
- Resident Evil Requiem — победитель
- Super Meat Boy 3D
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Самая увлекательная игра
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Grounded 2
- Hela — победитель
- Mario Kart World
Самая милая или уютная игра
- Hela — победитель
- Is This Seat Taken?
- Star Birds
- Tiny Bookshop
- Winter Burrow
Лучшая игра с важным социальным подтекстом
- Cairn
- Forever Skies
- Hollow Home
- Monowave
- Tiny Bookshop – победитель
Лучшая мобильная игра
- Arknights: Endfield
- Dungeon Clawler
- Genshin Impact
- Love and Deepspace — победитель
- Servant of the Lake
Лучшая игра для ПК
- Anno 117: Pax Romana — победитель
- Borderlands 4
- PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- World of Warcraft
Лучшая игра для PlayStation
- Borderlands 4
- Crimson Desert
- Cronos: The New Dawn
- Pragmata
- Resident Evil Requiem – победитель
Лучшая игра для Xbox
- Borderlands 4
- Crimson Desert
- Grounded 2 — победитель
- Little Nightmares 3
- Ninja Gaiden 4
Лучшая игра для Nintendo Switch 2
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart World — победитель
- Metroid Prime 4: Beyond
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- Winter Burrow
Другие категории:
- Лучший трейлер (по версии посетителей) — Hollow Knight: Silksong
- Лучшая линейка игр — Capcom
- Лучший стенд — Anno 117: Pax Romana
- Лучший стенд (по версии посетителей) — Pokémon
- Лучший бизнес-стенд — Ubisoft
- Лучший мерч (по версии посетителей) — Star Birds
- Награда «Сердце гейминга» — Artist Alleys, зоны для художников