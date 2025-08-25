Nvidia представила мощный мини-ПК с производительностью 2070 TFLOPS

Компания Nvidia представила свой самый мощный мини-ПК — Jetson AGX Thor Developer Kit на основе нового системного модуля Jetson T5000. Компактная вычислительная платформа ориентирована на выполнение наиболее требовательных к железу задач, включая ИИ-вычисления. Jetson AGX Thor Developer Kit более чем в 7,5 раза выше производительности прежней флагманской платформы Jetson AGX Orin, а энергоэффективность улучшена в 3,5 раза.

Решение Jetson T5000 объединяет CPU с 14 вычислительными 64-бит ядрами Arm Neoverse-V3AE с максимальной тактовой частотой 2,6 GHz, а также 2560-ядерный GPU на архитектуре Blackwell с частотой до 1,57 GHz (96 тензорных ядер пятого поколения). Объем памяти LPDDR5X с пропускной способностью 273 Гбайт/с составляет 128 Gb. Заявленная производительность в ИИ-операциях достигает 2070 TFLOPS (FP4—Sparse). Модуль развивает вычислительную мощность, необходимую для обработки нескольких потоков 4K и 8K видео в реальном времени, одновременно поддерживая быструю передачу данных через четыре 25GbE-порта, а хранение информации обеспечивает NVMe SSD на 1 Tb, установленный в слот M.2. Диапазон энергопотребления — от 40 до 130 Вт.

В качестве более доступного решения Nvidia также готовит модуль Jetson T4000. Он содержит CPU с 12 ядрами Arm Neoverse-V3AE (до 2,6 GHz) и 1536-ядерный GPU на архитектуре Blackwell (до 1,57 GHz, 64 тензорных ядра пятого поколения). Объем памяти LPDDR5X составляет 64 Gb. Заявленная производительность составляет до 1200 Тфлопс (FP4—Sparse). Упомянуты три интерфейса 25GbE. Диапазон энергопотребления — от 40 до 75 Вт.

Оба модуля рассчитаны на гибкое использование в задачах робототехники, промышленной автоматизации, обработки сенсорных данных и ИИ. Среди прочего упомянута поддержка восьми линий PCIe 5.0, интерфейсов USB 3.2 (×3) и USB 2.0 (×4), HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, I2S/2x (×5), DMIS (×2), UART (×4), SPI (×3), I2C (×13), PWM (×6). Габариты модулей составляют 100 × 87 мм.

Система Jetson AGX Thor Developer Kit имеет накопитель M.2 NVMe SSD вместимостью 1 Tb и комбинированный адаптер Wi-Fi 6E / Bluetooth (M.2 Key-E). Предусмотрены разъемы HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a, 5GbE RJ45 и QSFP28 (4 × 25 GbE), по два USB 3.2 Type-A и USB 3.1 Type-C. Габариты устройства составляют 243,19 × 112,4 × 56,88 мм. Комплект доступен для заказа по ориентировочной цене $3499. Глобальные поставки ожидаются с 20 ноября.