OnePlus представил TWS-наушники Nord Buds 3r с автономностью до 54 часов

Компания OnePlus представила новую модель беспроводных наушников серии Nord. Модель Nord Buds 3r стала преемницей Buds 2r, выпущенной еще 2023 году.

Главной особенностью новых наушников является время автономной работы. OnePlus заявляет, что Nord Buds 3r могут проработать до 54 часов с учетом подзарядки от кейса, что является лучшим результатом в TWS-линейке компании. Поддерживается функция быстрой зарядки — за 10 минут можно получить до 8 часов прослушивания музыки. Кроме того, заявлен сертификат TÜV Rheinland Battery Health, гарантирующий стабильность аккумулятора после 1000 циклов зарядки.

Модель получила 12,4-мм динамические излучатели с титановым покрытием, оптимизированные для глубоких басов и чистых средних частот. Для тонкой настройки звука предусмотрен фирменный Sound Master EQ с тремя готовыми профилями и 6-полосным эквалайзером. Владельцы смартфонов OnePlus дополнительно получат поддержку 3D Audio, создающего эффект пространственного звучания. Наушники оснащены двумя микрофонами с шумоподавлением и защитой от ветра.

В числе других возможностей — функция ИИ-переводчика, Tap 2 Take (управление камерой смартфона), распознавание касаний мокрых пальцев и Find My Earbuds для поиска потерянных наушников. Наушники защищены от воды и пыли по стандарту IP55. Nord Buds 3r поставляются с Bluetooth 5.4, поддержкой Google Fast Pair и возможностью подключения к двум устройствам одновременно. Доступен игровой режим с задержкой 47 мс.

OnePlus Nord Buds 3r доступны в черной и синей расцветках по цене $21. Пока что наушники доступны только для индийского рынка, старт продаж состоится 8 сентября.