Google запретит установку Android-приложений от непроверенных разработчиков

Как известно, операционная система Android позволяет без проблем загружать приложения из сторонних источников. Теперь компания Google объявила, что намерена со следующего года запретить установку приложений от разработчиков, которые не прошли верификацию.

Требование верификации будет применяться ко всем способам установки, это касается как сторонних магазинов приложений, так и распространяемых другими способами APK-файлов. Цель нововведения — проверка личности разработчиков для повышения безопасности платформы. Аналогичное «требование к верификации разработчика» действует в официальном магазине цифрового контента Google Play Маркет с 2023 года.

По заявлению компании, вредоносных приложений в сторонних источниках примерно в 50 раз больше, чем среди размещенных в Play Маркете. «Представьте себе, что это проверка личности в аэропорту для идентификации путешественника, но не связанная с досмотром багажа. Мы будем проверять, кто является разработчиком, но не просматривать содержимое их приложений или их происхождение», — говорится в сообщении Google.

Разработчики по-прежнему смогут распространять свои приложения через сторонние ресурсы, но им потребуется подтвердить свою личность через новый сервис Android Developer Console, а также зарегистрировать названия пакетов и цифровые подписи.

В тестовом режиме процесс верификации запустят в октябре этого года, а для всех он станет доступным в марте 2026 года. Новое требование вступит в силу в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а начиная с 2027 года система верификации станет обязательной для всех других стран.