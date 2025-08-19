spot_img
19 августа, 2025
Как облагаются налогом доходы от операций с криптовалютой в Азербайджане?

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана продолжает внедрять новые механизмы контроля за поступлением налогов на фоне развития цифровой экономики. Согласно статье 99.3.8 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, любой доход, кроме заработной платы, отражающий увеличение первоначальной стоимости активов налогоплательщика, при его реализации относится к доходу от непредпринимательской деятельности. В соответствии со статьей 101.2 Налогового кодекса такой годовой доход облагается налогом по ставке 14%.

Физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности, обязаны не позднее 31 марта следующего года подавать в налоговый орган «Декларацию по подоходному налогу» и оплачивать налог в государственный бюджет. Моментом получения дохода от криптовалюты считается дата ее отчуждения (реализации). При этом налогооблагаемым доходом признается прирост стоимости между датой приобретения и датой отчуждения криптовалюты.

Таким образом, в налоговом законодательстве предусмотрен механизм налогообложения доходов от непредпринимательской деятельности, включая операции с криптовалютой, и физические лица, получающие такой доход, обязаны встать на учет в налоговых органах (получить VÖEN) и исполнять свои налоговые обязательства.

