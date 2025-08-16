spot_img
16 августа, 2025
LG Heritage Fan: əfsanəvi 1960-cı illərin ventilyatoru yenidən istehsalda

LG şirkəti 1960-cı illərdə Koreyada istehsal olunmuş ilk məişət elektrik cihazı sayılan kult ventilyator D-301-in müasir versiyasını təqdim edib. Yeni model Heritage Fan adlanır və şirkətin ölkənin məişət texnikasının inkişafına verdiyi töhfəni qeyd etmək üçün hazırlanıb.

Tarix 1947-ci ildən başlayır: o zaman LuckyChemical Co Koreyada ilk plastik istehsalçısı olub. 1958-ci ildə isə Goldstar Co yaradılaraq elektronika istehsalına start verib. Məhz Goldstar brendi Koreya elektronikasını dünya bazarına çıxarıb və bu günkü LG Electronics-in əsasını qoyub.

Heritage Fan-ın yaradılması üçün LG komandası orijinal D-301 sahiblərini axtarıb tapıb. Onların çoxu fəxrlə bildirib ki, ventilyatorları hələ də işlək vəziyyətdədir. Bu tarixi nüsxələr yeni modelin dizaynı üçün əsas götürülüb.

Yeni Heritage Fan klassik üslubu qoruyub saxlayır: əyri çərçivə, analoq idarəetmə düyməsi və Goldstar tac loqosu olduğu kimi qalır. Amma texniki tərəfdən cihaz tamamilə yenilənib: yüksək effektivlikli BLDC mühərrikidaxili şarj olunan batareya ilə təchiz olunub. Batareya şəbəkəyə qoşulmadan 10 saata qədər avtonom işləməyi təmin edir.

