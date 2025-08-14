Lenovo показала высокие глобальные показатели финансовой отчетности благодаря четкой стратегии гибридного ИИ, инвестициям в инновации и операционному совершенству

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) вместе со своими дочерними компаниями («Группа») объявили о высоких результатах первого квартала 2025/26 финансового года, сообщив о значительном росте общей выручки и прибыли группы. Выручка увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 18,8 млрд долларов США, а чистая прибыль — на 108% год к году и достигла 505 млн долларов США. Чистая прибыль (рассчитанная не по стандартам HKFRS выросла на 22% в годовом исчислении до 389 млн долларов США с учетом корректировки на безденежный доход справедливой переоценки вариантов.

По сравнению с предыдущим годом во всех основных бизнес-группах наблюдался уверенный рост выручки, выражающийся двузначными числами. При этом ПК-бизнес продемонстрировал особенно высокие показатели, достигнув самого высокого уровня роста выручки за 15 кварталов подряд и рекордной доли рынка в 24,6%. Диверсифицированные источники роста Группы продолжают развиваться: доля выручки, не связанной с ПК-бизнесом, выросла почти на полпроцента год к году и составила 47%. Во всех регионах продаж наблюдался относительно высокий рост выручки. Высокие результаты подтверждают способность и стремление Lenovo сохранять конкурентоспособность, удерживать долю рынка и поддерживать прибыльность в сложных условиях рынка.

На результаты повлияли три основных стратегических фактора. Во-первых, благодаря реализации концепции гибридного ИИ компания смогла воспользоваться беспрецедентными возможностями в сфере ИИ. Во-вторых, благодаря постоянным инвестициям в инновации расходы на исследования и разработки выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, что способствовало прогрессу компании в достижении долгосрочных целей по созданию персональных и корпоративных ИИ-двойников. В-третьих, операционная эффективность компании, в том числе благодаря уникальной производственной модели ODM+, сбалансированная глобальная структура продаж и подходу сочетающий глобальные закупки и ресурсы с локальной доставкой. Все это обеспечило Группе максимальную гибкость и устойчивость в условиях меняющихся рыночных циклов и геополитической неопределённости.

Заглядывая в будущее, Lenovo по-прежнему будет стремится внедрять передовые инновации для своих клиентов, обеспечивать более высокую доходность своим акционерам и создавать долгосрочную ценность для своих партнёров и сообществ по всему миру.

«Благодаря устойчивости и гибкости нашей цепочки поставок, а также высокому уровню операционной эффективности мы преодолели трудности, вызванные волатильностью тарифов и геополитической ситуацией, и добились значительного роста как выручки, так и прибыли. Эти рекордные результаты за первый квартал подтверждают нашу способность выполнять обещание сохранять конкурентоспособность и постоянно развивать наш бизнес. Заглядывая в будущее, мы можем с уверенностью сказать, что продолжим реализовывать нашу стратегию в области гибридного искусственного интеллекта, направленную на создание более интеллектуального ИИ для всех, продолжим внедрять инновации в области персонального ИИ и корпоративных ИИ-продуктов и решений, а также последовательно повышать нашу операционную конкурентоспособность, чтобы обеспечить устойчивый рост и повышение рентабельности», — отметил председатель и генеральный директор Lenovo Юаньцин Ян.

Основные финансовые показатели:

Q1 FY 25/26 Млн долл. США Q1 FY 24/25 Млн долл. США Процент изменений Выручка Группы 18,830 15,447 22% Доход до налогообложения 622 313 99% Чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) 505 243 108% Чистая прибиль (прибыль, относящаяся к акционерам – non-HKFRS) [1] 389 320 22% Базовый доход на акцию (центов США) 4.12 1.99 107%

Руководство Lenovo призывает инвесторов, аналитиков и общественность сосредоточить внимание на показателях, рассчитанных не по стандартам HKFRS, которые исключают влияние неденежных статей, связанных с варрантами и конвертируемыми облигациями, возникающих в рамках стратегического сотрудничества Lenovo с Alat. Данные, рассчитанные не по стандартам HKFRS, дают более четкое представление о базовой операционной эффективности Группы, поскольку ожидается, что неденежные статьи, связанные с варрантами и расчетными процентами по конвертируемым облигациям, сохранятся до конца 2027/2028 финансового года.

Intelligent Devices Group (IDG): уверенный рост по всем направлениям, лидерство в сфере персонального ИИ

Показатели за первый квартал 2025/26 года:

Общая выручка IDG выросла почти на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 13,5 млрд долларов США. Выручка подразделения, занимающегося компьютерами и смарт-устройствами, выросла на 19% год к году, что стало самым высоким показателем бизнес-группы за последние 15 кварталов. Во всех регионах выручка от продажи компьютеров и смарт-устройств показала двузначный рост.

Бизнес по производству персональных компьютеров и смарт-устройств сохранил лидирующие позиции в отрасли по рентабельности: операционная прибыль составила более 8% благодаря позитивной динамике показателей в высокорентабельных сегментах.

Лидерство Lenovo на рынке ПК укрепилось ещё больше. Доля рынка составила рекордные 24,6%, что увеличило разрыв от ближайшего конкурента.

Ускорилось проникновение ПК с искусственным интеллектом, на которые приходится более 30% всех поставок ПК Lenovo. Lenovo занимает первое место в мире в сегменте ПК с искусственным интеллектом на базе Windows с долей рынка 31%.

Выручка от продаж смартфонов выросла более чем на 14% по сравнению с прошлым годом и составила 2,2 миллиарда долларов США, при этом объём продаж превышал рыночные показатели восемь кварталов подряд. На рынках за пределами Китая доля рынка смартфонов достигла рекордного уровня, а благодаря успеху телефона Razr компания Motorola заняла первое место по продажам складных устройств (раскладушек и складных телефонов) с долей рынка более 50%.

В перспективе IDG продолжит создавать устройства на базе агентов различных форм, а также будет расширять экосистему приложений для суперагентов ИИ, чтобы повысить вовлечённость пользователей. Это приведёт к появлению концепции «Один ИИ, множество устройств», в рамках которой устройства на базе агентов станут базовой платформой для развития персонального ИИ.

Infrastructure Solutions Group, ISG: устойчивый рост, обеспечение долгосрочной конкурентоспособности

Показатели за первый квартал 2025/26 года:

Выручка ISG выросла на 36% по сравнению с прошлым годом и составила 4,3 млрд долларов США благодаря успешной реализации двойной стратегии предоставления облачных услуг и сервисов (CSP) и фокуса на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса (E/SMB).

Компания увеличила инвестиции в инфраструктуру ИИ и R&D, а также вложения в повышение конкурентоспособности решений для малого и среднего бизнеса, несмотря на краткосрочное снижение рентабельности.

Выручка от бизнеса, связанного с инфраструктурой искусственного интеллекта, выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Квартальная выручка от решений на базе жидкостного охлаждения выросла на 30% год к году.

ISG намерена продолжать инвестировать в обеспечение долгосрочного роста и повышение капитализации за счёт стратегической экспансии на целевых рынках, трансформации бизнес-модели E/SMB, инноваций в инфраструктуре ИИ и разработки продуктов, чтобы оставаться на шаг впереди в сфере ИИ и обеспечивать дифференцированную глобальную конкурентоспособность. Группа уверена, что ISG не только обеспечит рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и повысит рентабельность.

Solutions and Services Group (SSG): высокие темпы роста и прибыльность, раскрывающие преимущества гибридного ИИ Lenovo

Показатели за первый квартал 2025/26 года:

Выручка SSG за отчетный квартал снова показала рекорд, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом и достигнув 2,3 млрд долларов США. Такая восходящая динамика показателей подразделения сохраняется уже 17 кварталов подряд.

Операционная рентабельность выросла на 1,2 пункта по сравнению с прошлым годом и составила более 22%, что сделало SSG ключевым источником прибыли для всей Группы.

Направление поддержки пользователей добилось двузначного роста выручки в годовом исчислении за счёт высокого рыночного спроса на оборудование и фокуса на премиальные сервисы, как Premium Care и Premier Support Plus.

Управляемые сервисы и -aaS росли еще быстрее: количество подписок на TruScale «инфраструктура как услуга» (IaaS) выросло в три раза по сравнению с прошлым годом, а количество подписок на TruScale «устройство как услуга» (DaaS) удвоилось за отчетный квартал. Их совокупная доля увеличилась на три пункта по сравнению с прошлым годом и составила 58% от общего дохода SSG.

Решения на основе искусственного интеллекта продемонстрировали всплеск интереса, особенно в сфере производства и логистики.

В перспективе Lenovo продолжит развивать платформу Lenovo Hybrid AI Advantage и сосредоточится на решениях для цифрового рабочего пространства, гибридном облаке и решениях в области устойчивого развития, одновременно создавая простые и масштабируемые вертикальные решения на основе искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей своих клиентов.

Основные события корпоративного управления и ESG

В июне 2025 года компания Lenovo опубликовала ежегодный ESG отчет за 2024/25 финансовый год, в котором:

Подробная информация о ходе работы по достижению целей Группы по сокращению выбросов к 2030 году, включая подтверждение долгосрочных планов по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Экологический прогресс благодаря участию в экономике замкнутого цикла, в том числе за счёт постоянного использования переработанных материалов в производстве своей продукции, а также за счёт предоставления клиентам услуг в области устойчивого развития.

Достижения в области устойчивого развития Группы были отмечены EcoVadis (платиновая медаль), MSCI ESG Ratings (индекс ААА) и CDP (рейтинг компаний, занимающихся вопросами климата, водной безопасности и взаимодействия с поставщиками). Система управления и отчетности Группы была дополнительно отмечена золотой наградой The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants за лучшее корпоративное управление и ESG.

Компания Lenovo заняла 8-е место в рейтинге 25 лучших глобальных цепочек поставок по версии Gartner с оценкой ESG 9/10. В рейтинге отмечаются высокие показатели эффективности цепочек поставок среди в различных отраслях и компании, которые неизменно демонстрируют лидерство в разработке и реализации стратегий в области цепочек поставок.

В июле 2025 года компания Lenovo поднялась на 52 позиции в рейтинге Fortune Global 500. Компания является участником рейтинга уже 16 лет подряд, что свидетельствует об ее вхождении в число 500 крупнейших компаний мира по объёму выручки. Среди компаний технологического сектора Lenovo занимает 13е место в рейтинге.