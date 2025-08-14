spot_img
15 августа, 2025
Tesla опубликовала видео с демонстрацией системы FSD

Tesla FSD

Компания Tesla опубликовала демонстрационное видео своей технологии полного автономного вождения Full Self-Driving (FSD), где автомобиль проехал около 580 км от района залива Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без какого-либо вмешательства со стороны водителя. Вся поездка заняла около шести с половиной часов с одной короткой остановкой на станции Supercharger примерно на двух третях пути.

FSD — это пакет опций для автомобилей Tesla, который предоставляет расширенные возможности автоматизированного вождения. FSD подразумевает, что автомобиль может самостоятельно управлять собой в различных дорожных ситуациях, включая перекрестки, светофоры, знаки «стоп» и перестроения, но при этом требует постоянного контроля со стороны водителя.

За последний год технология FSD значительно улучшилась, нейросети стали лучше обрабатывать и сохранять данные, а аппаратная часть прошла оптимизацию. Камера в салоне следит за вниманием водителя и его готовностью взять управление в любой момент.

