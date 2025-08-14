Samsung выпустил игровой OLED-монитор Odyssey G6 с частотой обновления 500 Hz

В каталоге продуктов компании Samsung появился новый флагманский игровой монитор под названием Odyssey OLED G6 (G60SF). 27-дюймовая модель получила QD-OLED панель с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 500 Hz, пиковой яркостью 1000 нит (HDR), контрастностью 1 000 000:1 и временем отклика 0,03 мс. Есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 500.

Монитор поддерживает технологии Flicker Free и Black Equalizer для улучшения изображения, а также FreeSync Premium Pro и G-SYNC для предотвращения разрыва кадров. В набор интерфейсов входят два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с пропускной способностью 32 Гбит/с, два USB Type-A, USB Type-A, USB Type-B и аудио гнездо для наушников.

Цена Samsung Odyssey G6 (G60SF) составляет $999.

Кроме того, производитель представил еще одну модель серии — Odyssey G7 (G75F) в модификациях с диагональю 37 и 40 дюймов. Обе версии оборудованы изогнутыми матрицами с радиусом кривизны 1000R. 37-дюймовая модель имеет разрешение 4K и частоту обновления до 165 Hz, а 40-дюймовая — 5K и 180 Hz соответственно. Мониторы поддерживают технологию FreeSync Premium Pro и имеюи сертификацию VESA Display HDR600.

Цены на Samsung Odyssey G7 (G75F) составляют $899 и $1199 за 37- и 40-дюймовую версии соответственно.