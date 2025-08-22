Insta360 выпустила экшн-камеру Go Ultra с автономностью до 200 мин и ИИ-функциями

Компания Insta360 выпустила компактную экшн-камеру Go Ultra для видеоблогеров. При помощи специальной пластины гаджет можно крепить прямо на одежду. Insta360 GO Ultra получила 1/1,28-дюймовый сенсор и широкоугольный объектив (f/2.85, 156°). Камера способна записывать HDR-видео 4K @ 60 fps или 1080p @ 120 fps. С помощью ИИ-функции PureVideo можно очищать ролики от цифровых шумов и повышать их яркость в сложных условиях освещения. Другие характеристики: диапазон ISO (100–6400), выдержка (1/8000– 120 секунд).

Вес камеры составляет 56 граммов, есть защита от воды по стандарту IPX8, заявлена возможность съемки под водой на глубине до 10 метров. Камера крепится к чехлу Action Pod, который можно использовать для предварительного просмотра или для зарядки камеры во время или после записи.

Снимать фото можно в RAW или HDR с разрешением 50 Мп и работать с ними в приложении для смартфона, накладывая эффекты и музыку. Есть возможность синхронизировать данные с фитнес-устройств или приложений для здоровья, чтобы отображать показатели непосредственно на видео. Поддерживаются приложения Apple Health, Strava и Garmin. Устройство также поддерживает поиск через «Локатор» от Apple.

На одном заряде GO Ultra проработает до 70 минут в режиме записи видео, а в связке с Action Pod до 200 минут (1080p @ 24 fps). 2,2-дюймовый откидной сенсорный экран аксессуара можно использовать для просмотра отснятого материала. Для хранения видео можно использовать карту microSD объемом до 2 Tb.

Insta360 GO Ultra уже поступила в продажу по цене $499 за стандартный комплект, который включает в себя саму камеру, страховочный шнур, магнитные зажимы и подвеску, а также крышку на объектив.