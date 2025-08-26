İlon Mask Apple və OpenAI-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırdı

Milyarder İlon Mask Apple və OpenAI-ni ədalətsiz rəqabətdə və onun süni intellekt startapı xAI-a (Grok çat-botunun yaradıcıları) qəsdən ziyan vurmaqda ittiham edib. Bu barədə Bloomberg jurnalisti Meydelin Mekelburq məlumat yayıb.
İki həftə əvvəl Mask Apple-ı App Store reytinqlərini manipulyasiya etməkdə günahlandırmışdı. Onun iddiasına görə, şirkət məqsədli şəkildə yalnız ChatGPT-yə birinci yeri verərək digər süni intellekt köməkçilərinin App Store-un zirvəsinə çıxmasına mane olurdu. Lakin bu arqument tez təkzib olundu: son aylarda həm DeepSeek, həm də Perplexity problemsiz şəkildə birinci pilləyə yüksəlib.
Məhkəmə iddiasında Mask arqumentlərini dəyişsə də, məğzində əsaslı bir dəlil gətirməyib. İndi o, Apple-ın xüsusi olaraq Grok-un reytinqini aşağı saldığını və istifadəçi rəylərinin dərcini qəsdən ləngitdiyini iddia edir. Nə qədər ləngidildiyi isə açıqlanmır.
Mask həmçinin narazıdır ki, Apple istifadəçilərə Grok-u Apple Intelligence daxilində əsas çat-bot kimi seçmək imkanı vermir və bunu inhisarçı razılaşmanın əlaməti hesab edir.
İndi milyarder keçmiş Tramp administrasiyası rəsmisinin köməyi ilə şirkətinə dəymiş ziyanın milyardlarla dollarlıq kompensasiyasını tələb edir. İşə Texas dairə məhkəməsi baxacaq.