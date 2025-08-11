ИИ-модель Grok 4 стала бесплатной для всех пользователей

Компания xAI объявила, что передовая нейросеть Grok 4 стала доступна всем пользователям, в том числе без платной подписки. Воспользоваться ИИ-моделью можно на веб-платформе grok.com и в мобильном приложении. Но есть некоторые ограничения.

Согласно публикации, бесплатно можно сделать не более 5 запросов к нейросети каждые 12 часов. После этого пользователю будет предложено подождать обнуления таймера или оформить подписку SuperGrok за 30 долларов в месяц.

Grok 4 является наиболее продвинутой моделью в ассортименте xAi. В некоторых бенчмарках она обошла такие решения конкурентов, как Gemini 2.5 Pro и Claude Opus. Grok 4 способен не только решать академические задачи на PhD-уровне (уровень доктора философии) во всех предметных дисциплинах, включая математику, программирование и физику, но и выполнять более прикладные задачи: от генерации видеоигр по описанию до прогнозирования спортивных событий, например, назвать чемпиона по баскетболу.

Пару дней назад было также объявлено, что генератор изображений и видео Grok Imagine стал доступным бесплатно для всех желающих в приложении Grok для iOS и Android.