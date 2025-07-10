xAI представил ИИ-модель Grok 4 с «академическими способностями»

Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Musk), представила Grok 4 – новую версию ИИ-модели. По словам Маска, это «самый умный ИИ в истории человечества», хотя такими же словами он описывал Grok 3. Также была представлена более продвинутая версия Grok 4 Heavy, использующая многоагентную архитектуру для повышения точности ответов.

Согласно заявлению компании, в новой версии упор сделали на рассуждениях и академических способностях ИИ-модели. Grok 4 получил улучшенные голосовые функции и возможность поддерживать более глубокие и логически выстроенные диалоги.

Grok 4 продемонстрировал высокие результаты: модель без подключения дополнительных инструментов набрала 25,4% в сложнейшем тесте Humanity’s Last Exam, превзойдя показатели Google Gemini 2.5 Pro (21,6%) и OpenAI o3 (high), показавшего 21%. Grok 4 Heavy, использующий инструменты, показал результат в 44,4% — уровень, которого ранее не достигала ни одна из публичных моделей. Gemini 2.5 Pro с аналогичным доступом к инструментам смог набрать лишь 26,9%.

По словам Маска, Grok 4 способен не только решать академические задачи на PhD-уровне (уровень доктора философии) во всех предметных дисциплинах, включая математику, программирование и физику, но и выполнять более прикладные задачи: от генерации видеоигр по описанию до прогнозирования спортивных событий, например, назвать чемпиона по баскетболу. В математической олимпиаде AIME 25 у Grok 4 100% правильных ответов.

Grok 4 в 10 раз мощнее, чем Grok 3, в голосовом режиме он умеет шептать, менять интонации и отвечать быстрее ChatGPT. А Grok 4 Heavy работает как исследовательская группа: сразу несколько агентов анализируют задачу и выбирают наилучшее решение.

Grok 4 уже доступен пользователям по подписке SuperGrok за $30 в месяц, а Grok 4 Heavy – по премиальной подписке SuperGrok Heavy за $300 в месяц. Эта самая дорогая подписка среди аналогичных предложений крупных разработчиков ИИ. xAI рассчитывает, что подписка SuperGrok Heavy позволит финансировать дальнейшие исследования, а также привлечет корпоративных клиентов, готовых испытать возможности новой ИИ-модели раньше конкурентов.