Компания Bakcell является основным партнёром 11-й Национальной Отборочной Конференции

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell выступает основным партнёром 11-й Национальной Отборочной Конференции, организованной азербайджанским представительством Европейского Молодёжного Парламента (ЕМП). Национальная Отборочная Конференция, проведённая с ЕМП 8 по 12 августа, объединила активную молодёжь из разных регионов Азербайджана и европейских стран. Участники обмениваются мнениями по актуальным темам цифрового века на мероприятиях и дебатах и получают возможность представить Азербайджан на международных сессиях.

На церемонии открытия мероприятия директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell Айсель Сулейманова, поприветствовала молодёжь и отметила, что в период стремительного распространения цифровизации инновации создают возможности для развития в различных сферах деятельности. Она подчеркнула, что встречи, посвящённые инновациям, имеют важное значение для будущей карьеры молодёжи.

В рамках мероприятия эксперт по продукту компании Bakcell Руфет Гулиев провёл интерактивную сессию на тему «Искусственный интеллект и инновации». Основной целью сессии было повышение цифровой грамотности среди молодёжи, ознакомление с последними трендами в области технологий и искусственного интеллекта, а также содействие формированию их взглядов на будущие возможности в этих сферах. Во время сессии обсуждалось влияние инноваций на повседневную жизнь, и участники получили возможность продемонстрировать свои творческие и инновационные идеи посредством интерактивных заданий.

С помощью данной инициативы Bakcell последовательно реализует стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития, внося свой вклад в стабильное развитие общества. Компания считает приоритетом социальные проекты, направленные на расширение знаний и навыков молодёжи, развитие инновационного мышления и лидерского потенциала.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.