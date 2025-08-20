Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — старый дизайн и новая начинка

Сегодня компания Google представила юбилейную, десятую серию смартфонов Pixel. О базовой модели можно прочитать в отдельной нашей новости, а в этой мы расскажем о двух старших – Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

По части дизайна, по сравнению с предшественниками, изменений нет. Те же рубленные грани и выступающий горизонтальный блок камер. Компания сделала ставку на производительность и новые функции камеры, а также на ИИ-функции. Как и базовая модель, обе Pro-версии поддерживают функцию PixelSnap – это реализация магнитной беспроводной зарядки Qi2, аналог MagSafe в iPhone.

Также упор в смартфонах был сделан на ИИ-функции, реализуемые с помощью языковых моделей Gemini: генерация видео по текстовому запросу, стабилизация снятого на бегу видео, контекстуальные подсказки в стандартных приложениях, ИИ-советы по композиции в камере и возможность спросить ИИ о том, что видит камера. Также поддерживаются стандартные возможности Gemini, включая Circle to Search.

Google Pixel 10 Pro оснащен 6,3-дюймовый дисплеем LTPO OLED с разрешением 2856×1280 пикселей, соотношением сторон 20,08:9, частотой обновления 1–120 Hz, пиковой яркостью 3300 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Google Pixel 10 Pro XL оборудован 6,8-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2992×1344 пикселя и соотношением сторон 20,04:9. Остальные характеристики экрана идентичны Pixel 10 Pro.

В основе смартфонов лежит фирменный процессор Tensor G5 с графикой PowerVR, который изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC и оптимизирован для работы с ИИ-функциями. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — от 128 Gb до 1 Tb (Pixel 10 Pro) и от 256 Gb до 1 Tb (Pixel 10 Pro XL).

Камеры у моделей одинаковые. Разрешение датчиков в камерах, по сравнению с прошлым поколением, не изменилось. Главный модуль в основной камере на 50 Мп (f/1,68, 1/1,3″, угол обзора 82 градуса, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 48 Мп (f/1,7, 1/2,55″, угол обзора 123 градуса, автофокус) и телеобъектив на 48 Мп (f/2,8, 1/2,55″, угол обзора 22 градуса, f/2,8, автофокус, OIS, 5x-зум). Фронтальная камера разрешением 42 Мп (f/2,2, угол обзора 103 градуса, фазовый автофокус). Изменения состоят в софте и обработке данных: теперь смартфон поддерживает цифровой зум до 100х, умеет снимать макро на телеобъектив и записывать ночное видео в 8K.

Емкость аккумулятора в Google Pixel 10 Pro составила 4870 мАч, он поддерживает проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 15 Вт (Qi2). В Google Pixel 10 Pro XL — 5200 мАч, это самый емкий аккумулятор среди всех моделей Pixel на сегодняшний день. Есть поддержка проводной зарядки на 45 Вт и беспроводной на 25 Вт (Qi2). Габариты и вес Pixel 10 Pro: 152,8 х 72 х 8,6 мм, 207 гр. Pixel 10 Pro XL: 162,8 х 76,6 х 8,5 мм, 232 гр. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, eSIM, порт USB 3.2 Type-C, стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев и защита по стандарту IP68. Смартфоны поставляются с Android 16 и будут получать обновления 7 лет.

Цена на Google Pixel 10 Pro начинается от $999 за версию 16/128 Gb памяти и до $1449 за вариант на 16 Gb/1 Tb. Google Pixel 10 Pro XL от $1199 до $1549. Оба смартфона поступят в продажу на мировых рынках 28 августа.