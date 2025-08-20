Google представил Pixel 10 с магнитной зарядкой Pixelsnap и телекамерой

Компания Google представила десятое поколение смартфонов Pixel – это базовая модель Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. В этой новости мы расскажем о младшей модели. Базовый Pixel 10 сохранил узнаваемый дизайн предшественника. Аппарат получил ряд важных улучшений, которые касаются камер и процессора. Кроме того, смартфон поддерживает функцию PixelSnap — реализация магнитной беспроводной зарядки Qi2, аналогичная MagSafe в iPhone.

Google Pixel 10 оснащен 6,3-дюймовым экраном LTPS-OLED с разрешением 2424 х1080 пикселей (422 ppi), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 60-120 Hz и максимальной яркостью 2000 нит. Пиковая яркость составляет 3000 нит. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus 2.

Главным техническим улучшением смартфона стал 8-ядерный процессор Tensor G5, произведенный TSMC по 3-нм техпроцессу. Новый чип обеспечит еще более высокую производительность в ИИ-вычислениях и рабочих задачах. Графика PowerVR пришла на смену Mali. Также установлен фирменный чип безопасности Titan M2. Предусмотрено 12 Gb оперативной памяти и флеш-памяти емкостью 128 или 256 Gb.

Базовая модель в линейке впервые обзавелась телеобъективом на 10,5 Мп (1/3.2″, f/3.1, угол захвата 22 градуса, оптический зум 5х, OIS), который дополнил основной сенсор на 48 Мп (Samsung GN8, 1/2″, f/1.7, угол захвата 82 градуса, OIS) и широкоугольный модуль на 13 Мп (Sony IMX712, 1/3,1″, f/2.2, угол захвата 120 градусов). Фронтальная камера имеет разрешение 10,5 Мп (Samsung 3J1, f/2.2, угол захвата 95 градусов, автофокус). Обе камеры могут записывать видео 4К@60/30fps. Google Pixel 10 получил новые функции на базе нейросети Gemini. Например, Camera Coach поможет выстроить кадр, подсказав оптимальный ракурс и композицию, а Conversational Photo Editing позволит редактировать снимки с помощью голосовых или текстовых команд.

Аккумулятор емкостью 4970 мАч поддерживает проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 15 Вт (Qi2). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, eSIM, порт USB 3.2 Type-C, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев и защита IP68. Габариты и вес: 152,8 x 72 х 8,6 мм, 204 гр. Работает аппарат под управлением Android 16 с заявленными 7 годами обновлений.

Цены на Google Pixel 10: 12/128 Gb — $799, 12/256 Gb — $899. На мировые прилавки смартфон поступит 28 августа в четырех расцветках корпуса: синей, лаймовой, лавандовой и черной.