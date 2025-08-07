OpenAI представила флагманскую ИИ-модель GPT-5 с бесплатным доступом

Компания OpenAI представила флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5. Это первая «унифицированная» модель OpenAI, сочетающая логические способности моделей серии «o» с высокой скоростью отклика семейства GPT.

OpenAI сделала упор на способностях GPT-5 в программировании и на автономности ее работы. Модель обладает расширенными возможностями для создания ИИ-агентов и может выполнять сложные задачи по написанию программного кода на основе минимальных запросов со стороны пользователя.

«GPT‑5 объединяет и превосходит предыдущие достижения OpenAI в области передового интеллекта, рассуждения o-серии, функции агентов и работу с высшей математикой. GPT‑5 обеспечивает прорыв в точности, скорости, логическом анализе, распознавании контекста, структурированном мышлении и решении проблем. Настоящее волшебство произойдет, когда компании начнут применять GPT‑5 для разработки новых сценариев использования», — заявляет OpenAI.

Переключение между версиями GPT-5 происходит автоматически с помощью интеллектуального маршрутизатора, который в режиме реального времени определяет, как лучше обработать запрос: быстро выдать ответ или потратить дополнительное время на более глубокое рассуждение. Теперь пользователям не нужно самостоятельно выбирать настройки — все происходит автоматически. Можно выбрать один из четырех стилей общения: Cynic, Robot, Listener и Nerd.

Модель умеет не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять различные поручения: создавать приложения, управлять календарем пользователя, составлять аналитические сводки по различным темам и многое другое. В компании пообещали, что GPT-5 реже «выдумывает» факты и активнее признается, когда не может ответить на вопрос. Данные, на которых обучили GPT-5, актуальны на октябрь 2024 года.

По информации OpenAI, GPT-5 демонстрирует передовые результаты в ряде ключевых областей, опережая ИИ-модели конкурентов — таких как Anthropic, Google DeepMind и xAI. Модель уверенно справляется с генерацией программного кода: в тесте SWE-bench Verified (реальные задачи из GitHub) она достигла 74,9% успешных решений с первой попытки, немного выше, чем у Claude Opus 4.1 от Anthropic (74,5%) и значительно выше, чем у Gemini 2.5 Pro от Google DeepMind (59,6%).

С сегодняшнего дня GPT-5 становится доступна всем бесплатным пользователям ChatGPT в качестве модели по умолчанию. Вице-президент OpenAI по развитию ChatGPT Ник Терли подчеркнул, что впервые самые совершенные ИИ-технологии становятся доступны без подписки. Но без Pro-тарифа будет ограничение на количество запросов — после достижения лимита ChatGPT будет переключаться на более простую модель. Разработчикам через API можно будет выбрать одну из трех версий модели: GPT-5, GPT-5 mini или GPT-5 nano, отличающихся скоростью и глубиной рассуждений. Появилась возможность регулировать длину и информативность ответов, а стоимость обработки данных составляет $1,25 за миллион входных токенов (около 750 тыс. слов) и $10 за миллион выходных.

Презентация на YouTube-канале OpenAI.