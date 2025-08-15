Epic Games Store отдает бесплатно Hidden Folks и Totally Reliable Delivery Service

В Epic Games Store дарит очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут забрать бесплатно две игры: Hidden Folks и Totally Reliable Delivery Service. Предложение будет действовать до 21 августа 19:00 по бакинскому времени.

Hidden Folks – это черно-белая игра в жанре «поиска предметов», ее релиз состоялся в 2017 году. Нужно искать человечков, спрятанных на разных интерактивных локациях, например, в большом офисе, городском районе, ферме и т.д. Игра получила 97% положительных отзывов в Steam.

Totally Reliable Delivery Service – это кооперативный симулятор курьерской службы с непредсказуемой физикой. Пройти игру можно самостоятельно или в кооперативном режиме до четырех человек включительно. В Steam 81% положительных отзывов.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать казуальную игру Kamaeru: A Frog Refuge о поиске лягушек, фермерстве и сохранении природы, а также мистическую головоломку Strange Horticulture про магазин загадочных растений.