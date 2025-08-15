spot_img
16 августа, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно Hidden Folks и Totally Reliable Delivery Service

Epic Games Store отдает бесплатно Hidden Folks и Totally Reliable Delivery Service

Epic Games Store

В Epic Games Store дарит очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут забрать бесплатно две игры: Hidden Folks и Totally Reliable Delivery Service. Предложение будет действовать до 21 августа 19:00 по бакинскому времени.

Hidden Folks – это черно-белая игра в жанре «поиска предметов», ее релиз состоялся в 2017 году. Нужно искать человечков, спрятанных на разных интерактивных локациях, например, в большом офисе, городском районе, ферме и т.д. Игра получила 97% положительных отзывов в Steam.

Totally Reliable Delivery Service – это кооперативный симулятор курьерской службы с непредсказуемой физикой. Пройти игру можно самостоятельно или в кооперативном режиме до четырех человек включительно. В Steam 81% положительных отзывов.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать казуальную игру Kamaeru: A Frog Refuge о поиске лягушек, фермерстве и сохранении природы, а также мистическую головоломку Strange Horticulture про магазин загадочных растений.

Предыдущая статья
Глобальный опыт Aleph теперь доступен локальным брендам
Следующая статья
Microsoft закрыл более 100 уязвимостей в своих продуктах
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»