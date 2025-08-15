spot_img
16 августа, 2025
Глобальный опыт Aleph теперь доступен локальным брендам

Aleph

Мировые бренды уже давно используют TikTok как одну из ключевых платформ для роста узнаваемости и повышения продаж. С сентября 2024 года, благодаря партнёрству TikTok с компанией Aleph, азербайджанские рекламодатели и агентства получают доступ к тем же возможностям, поддерживаемым международной экспертизой и технологической базой.

Кто мы такие?

Aleph — это глобальный партнёр крупнейших цифровых платформ, включая TikTok, X (Twitter), Snapchat, Spotify и другие. Мы присутствуем в более чем 130 странах и предоставляем брендам доступ к лучшим digital-инструментам. С 2024 года мы стали официальным реселлером TikTok For Business в Азербайджане.

Наша задача — сделать рекламные возможности TikTok доступными, понятными и результативными для местного бизнеса. Мы предлагаем стратегическую поддержку, обучение, аналитику и локальную команду, которая помогает адаптировать глобальные best practices к реалиям местного рынка.

Почему TikTok?

TikTok уже давно стал намного больше, чем развлекательной платформой.
Согласно исследованию Kantar, TikTok — это платформа, где 92% пользователей предпринимают действия после просмотра контента, а 72% опрошенных утверждают, что находят в TikTok идеи для покупок. Контент TikTok формирует тренды, влияет на поведение потребителей и открывает новые пути взаимодействия бренда с аудиторией.

Статистика TikTok:

  • Более 1 млрд активных пользователей по всему миру;
  • По данным исследования Kantar — 69% пользователей открыты к рекламе в TikTok больше, чем на других платформах;
  • 63% пользователей доверяют контенту от брендов в TikTok больше, чем на других платформах.

Международный опыт, адаптированный под локальные задачи

Aleph уже реализовал сотни успешных кампаний по всему миру — от Латинской Америки до Восточной Европы. Мы знаем, как запускать масштабные performance-кампании, как адаптировать TikTok для B2B и B2C брендов, и как строить брендинг с помощью коротких видео. Этот опыт теперь доступен и азербайджанским компаниям.

Что это даёт бизнесу в Азербайджане?

  • Локальная экспертиза + глобальная поддержка
  • Доступ к рекламным продуктам TikTok напрямую
  • Стратегическое сопровождение кампаний — от идеи до реализации
  • Обучение и развитие через вебинары, воркшопы и личные консультации
  • Реальные кейсы и аналитика, подтвержденные глобальными результатами

Будущее за видео и креативом

TikTok помогает брендам быть в центре цифровой культуры, а Aleph — тот мост, который соединяет локальные бизнесы с глобальными возможностями. Мы готовы делиться знаниями, растить рынок и вдохновлять новые креативные решения.

Если вы хотите узнать больше о возможностях TikTok For Business — команда Aleph в Азербайджане уже рядом.

Об Aleph

Aleph — это глобальная сеть экспертов в области цифровых технологий, работающих на стыке медиа и платежей. Компания объединяет более 60 ведущих цифровых медиа-платформ (включая Amazon, Criteo, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X и другие) в более чем 150 странах, предоставляя 26 000 рекламодателей доступ к более чем 3 миллиардам потребителей. Fintech-дочерняя компания Aleph — Localpayment — сочетает в себе продажи медиа и обработку платежей, предлагая мощное решение для беспрепятственного глобального масштабирования бизнеса клиентов. Образовательная платформа Digital Ad Expert является ведущей в своей сфере, предлагая сертификационные программы для частных лиц, а также индивидуальные решения для бизнеса, государственных структур, НПО и международных организаций, включая Глобальную коалицию по навыкам ЮНЕСКО.

