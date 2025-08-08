DJI представил свой первый робот-пылесос Romo с технологиями распознавания объектов

DJI, известный производитель дронов, представил свой первый продукт для умного дома — робот-пылесос Romo. Устройство доступно в трех версиях, отличающихся в основном внешним видом: Romo P с док-станцией, Romo A и Romo S.

Как и док-станция, сам робот-пылесос Romo P также заключен в прозрачный корпус, Romo A выполнен тоже в прозрачном дизайне, но у него классическая станция в белой расцветке. Модель Romo S лишена прозрачных элементов. В DJI подчеркивают, что все версии оснащены передовыми технологиями, используемые в дронах компании для обнаружения и избегания препятствий. Массив датчиков и встроенные лидары позволяют избегать препятствия с миллиметровой точностью и выстраивать интеллектуальные маршруты для уборки.

Система обхода препятствий с двумя датчиками типа «рыбий глаз» и тремя лидарами способна распознавать различные предметы, включая провода диаметром от 2 мм. Роботы также умеют точно составлять карты помещений, обеспечивая тщательную уборку без слепых зон.

Робот-пылесос обеспечивает силу всасывания до 25 000 Па, имеет двойные роликовые щетки с защитой от запутывания волос и систему самоочистки. Док-станция самостоятельно опорожняет, очищает, заправляет и заряжает Romo. Весь процесс занимает около 2,5 часов, поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт.

Для влажной уборки предусмотрен резервуар для воды объемом 164 мл, которого достаточно примерно на 200 м2 в режиме влажной и сухой уборки. Поддерживается интеллектуальная система расхода воды для исключения неравномерной уборки. Сама уборка при этом предполагается максимально тихой за счет звукопоглощающей камеры. По словам компании, уровень шума во время сбора пыли составляет около 64 дБА, а во время сушки не превышает 40 дБА. Более дорогая модель Romo P также включает дополнительный отсек для альтернативного средства мытья. Например, можно добавить антибактериальное средство и настроить уборку так, чтобы оно использовалось только в ванной комнате. Для управления пылесосом доступно приложение DJI Home с предустановленными режимами уборки и отслеживанием количества воды в баке.

Все версии DJI Romo поддерживают голосовое управление, включая возможность указывать зоны для уборки. Робот также может использоваться как дистанционно управляемая камера видеонаблюдения: с помощью встроенных датчиков можно следить за домашними животными или членами семьи и общаться с ними в реальном времени.

Цена в Китае версий Romo S и Romo A одинаковая и составляет около $654, Romo P — около $947. Глобальный старт продаж запланирован на конец года, стоимость робота-пылесоса за пределами Китая пока неизвестна.