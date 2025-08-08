spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасностьЛетний отдых без неприятностей: как защитить себя от онлайн-мошенников — чек-лист от...

Летний отдых без неприятностей: как защитить себя от онлайн-мошенников — чек-лист от экспертов «Лаборатории Касперского»

Kaspersky

Лето постепенно подходит к концу, но сезон отпусков, путешествий — и, увы, мошеннических схем — продолжается. Мошенники особенно активны в это время, когда миллионы людей ищут билеты, отели и туры онлайн. Поддельные сайты, «горящие» предложения, подозрительные чаты в мессенджерах — всё это ловушки, которые могут стоить не только денег, но и ваших личных данных.

Чтобы путешествие не обернулось разочарованием, «Лаборатория Касперского» подготовила короткий чек-лист — проверьте, всё ли вы учли перед покупкой билетов и бронированием жилья в интернете.

«Во время летнего сезона особенно важно быть бдительным: мошенники активно используют отпускную тематику в своих схемах. Поддельные сайты, фишинговые письма с “горящими” турами, предложения в мессенджерах — всё это может выглядеть очень правдоподобно. К сожалению, человек в отпускном настроении чаще теряет бдительность. Поэтому мы рекомендуем сохранять цифровую осторожность: проверять сайты, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать решения, которые способны вовремя распознать и заблокировать мошеннические атаки. Простая внимательность и базовая цифровая гигиена способны уберечь ваши деньги, данные и сам отпуск от неприятностей», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

5 шагов цифровой безопасности перед отпуском:

  • Проверяйте адрес сайта.
    Убедитесь, что URL начинается с https://, нет опечаток, лишних букв и странных символов.
  • Изучите отзывы.
    Ищите независимые отзывы о платформе бронирования на форумах и в соцсетях, а не только на самом сайте.
  • Остерегайтесь слишком выгодных предложений.
    Слишком дешёвые туры или жильё часто оказываются фейковыми.
  • Не переходите по ссылкам из чатов и писем.
    Используйте только официальные приложения и сайты авиакомпаний, отелей и агрегаторов.
  • Используйте антивирус с защитой от фишинга.
    Современные решения помогут блокировать вредоносные сайты ещё до того, как вы успеете на них зайти.
Предыдущая статья
DJI представил свой первый робот-пылесос Romo с технологиями распознавания объектов
Следующая статья
Игровой ИИ-помощник Xbox Copilot появится в Game Bar Windows 11
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»