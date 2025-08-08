Летний отдых без неприятностей: как защитить себя от онлайн-мошенников — чек-лист от экспертов «Лаборатории Касперского»

Лето постепенно подходит к концу, но сезон отпусков, путешествий — и, увы, мошеннических схем — продолжается. Мошенники особенно активны в это время, когда миллионы людей ищут билеты, отели и туры онлайн. Поддельные сайты, «горящие» предложения, подозрительные чаты в мессенджерах — всё это ловушки, которые могут стоить не только денег, но и ваших личных данных.

Чтобы путешествие не обернулось разочарованием, «Лаборатория Касперского» подготовила короткий чек-лист — проверьте, всё ли вы учли перед покупкой билетов и бронированием жилья в интернете.

«Во время летнего сезона особенно важно быть бдительным: мошенники активно используют отпускную тематику в своих схемах. Поддельные сайты, фишинговые письма с “горящими” турами, предложения в мессенджерах — всё это может выглядеть очень правдоподобно. К сожалению, человек в отпускном настроении чаще теряет бдительность. Поэтому мы рекомендуем сохранять цифровую осторожность: проверять сайты, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать решения, которые способны вовремя распознать и заблокировать мошеннические атаки. Простая внимательность и базовая цифровая гигиена способны уберечь ваши деньги, данные и сам отпуск от неприятностей», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

5 шагов цифровой безопасности перед отпуском: