Blackview Mega 8: nəhəng ekranlı planşet süni intellekt və 2 dəfə ucuz qiymətlə satışda

Blackview yeni və münasib qiymətə Mega 8 planşetini təqdim etdi və cihazı dərhal endirimlə təklif edir. Cihaz böyük ekran, tutumlu batareya, Sony sensorlu kamera və daxili süni intellekt funksiyaları ilə təchiz olunub. Bununla belə, gündəlik istifadə və hərəkətdə işlətmək üçün rahatdır.
Ekran olaraq 13 düymlük, FHD+ icazəli, 90 Hz yeniləmə tezlikli, 420 nit pik parlaqlıqlı və 16,7 milyon rəng göstərmə imkanına malik panel quraşdırılıb. Planşetin aparat əsasını giriş səviyyəli Unisoc Tiger T620 prosessoru təşkil edir. Ona 12 GB RAM (virtual genişlənmə ilə 24 GB-a qədər) və 256 və ya 512 GB daxili yaddaş qoşulub. Həmçinin 2 TB-a qədər yaddaş kartlarını dəstəkləyir.
Kamera blokunda əsas 50 MP Sony IMX362 sensoru, 2 MP dərinlik ölçücü modul və selfi/videozənglər üçün 13 MP ön kamera var. 11 000 mAh tutumlu batareya 18 Vt sürətli şarj texnologiyasını dəstəkləyir.
Planşetin əsas xüsusiyyətlərindən biri də Doke AI adlı daxili köməkçidir. O, eyni anda üç məşhur neyron şəbəkədən istifadə edir: ChatGPT-4o mini, Gemini AI 2.0 və Deep Seek Thinking R1. Səsli ünsiyyət dəstəkləyir və gündəlik, eləcə də iş tapşırıqlarında faydalı ola bilər.