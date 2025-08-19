Cyware: Единая платформа для опережающей киберзащиты

Ландшафт киберугроз постоянно меняется, и атака, от которой вы защитились сегодня, может стать той, которая прорвется завтра. Поэтому крайне важно поддерживать всю информацию об угрозах в актуальном состоянии, отслеживая ее в режиме реального времени и постоянно обмениваясь информацией со всеми подразделениями компании. Компания Cyware предлагает революционный подход к управлению киберугрозами. Ее платформа — это не просто набор инструментов, а непрерывная система, которая преобразует необработанные данные об угрозах в конкретные и измеряемые действия. Cyware позволяет командам безопасности операционализировать информацию об угрозах и реагировать на них в реальном времени, действуя быстро и точно.

Комплексная экосистема для коллективной защиты

Cyware создала единую экосистему, которая объединяет управление угрозами, безопасное сотрудничество и автоматизацию. Эта платформа помогает организациям опережать противников, обеспечивая скорость и точность в действиях. Решения Cyware подходят для самых разных организаций: от крупных предприятий и государственных структур до объектов критической инфраструктуры.

Миссия компании — предоставить командам безопасности решения на основе искусственного интеллекта, которые преобразуют информацию о киберугрозах в скоординированную и эффективную защиту в реальном времени.

Ключевые модули платформы: От информации к действию

Платформа Cyware состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, каждый из которых выполняет свою уникальную, но взаимодополняющую функцию:

Cyware Intel Exchange (TIP): Эта платформа для обмена информацией об угрозах автоматически собирает данные из множества источников, обогащает индикаторы контекстной информацией и доставляет нужные сведения соответствующим командам. Она стандартизирует и нормализует данные, а также позволяет проводить визуальные расследования и сопоставлять связи между тактиками, техниками и процедурами (TTPs), злоумышленниками и уязвимостями.

В центре этой экосистемы находится Cyware Quarterback AI — ИИ-помощник, который гиперавтоматизирует рабочие процессы и усиливает возможности обнаружения и реагирования на угрозы. Он включает в себя чат на базе искусственного интеллекта для расследований и ИИ-узел действий, который интегрирует большие языковые модели (LLM) в плейбуки для интеллектуального анализа и нормализации данных.

Партнерства, результаты и отзывы

Cyware активно сотрудничает с более чем 400 ведущими решениями в области кибербезопасности и IT, включая Splunk, Microsoft, IBM, Zscaler, AWS и ServiceNow. Это позволяет создавать унифицированные и автоматизированные рабочие процессы в рамках всей инфраструктуры безопасности.

Масштабность и эффективность платформы подтверждаются впечатляющими цифрами:

обработано более 12,2 млрд. фидов угроз (Threat Feeds — потоки данных, содержащие информацию об известных или потенциальных угрозах в области кибербезопасности),

фидов угроз (Threat Feeds — потоки данных, содержащие информацию об известных или потенциальных угрозах в области кибербезопасности), более 30 тысяч глобальных организаций используют платформу Cyware.

Отзывы клиентов также подтверждают высокую эффективность платформы. Бывший директор по информационной безопасности Arvest Bank отмечает, что Cyware помогает преодолеть разрозненность команд, объединяя всю инфраструктуру безопасности в «единое окно». А вице-президент MTS-ISAC выражает благодарность за партнерство, которое позволяет быстрее анализировать данные и действовать более точно. Cyware помогает организациям перейти от реактивного реагирования на оповещения к проактивному, точному реагированию на угрозы, создавая связанную киберэкосистему для более умных, быстрых и эффективных действий.

Почему Techpro DC?

Компания Techpro DC — один из ведущих дистрибьюторов решений по кибербезопасности в регионе — предлагает Cyware как единую платформу для опережающей киберзащиты своих заказчиков.

Наша цель — не просто поставлять решения, а создавать экосистему киберустойчивости, где контроль, обучение и симуляция — ключевые компоненты. Мы предоставляем:

локальную поддержку и платформу для демонстрации возможностей Cyware;

помощь в адаптации решений Cyware под отраслевые особенности (банк, госсектор, промышленность);

интеграцию с уже внедренными системами защиты.

Вместе с TechproDC и Cyware вы можете не просто защищаться — вы можете опережать угрозы.

Дополнительную информацию о решениях Cyware вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Cyware в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com