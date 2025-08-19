Как устройства ASUS Expert P меняют правила игры в офисе

Линейка устройств ASUS Expert P, включающая ноутбуки ExpertBook P1, Р3 и Р5, моноблоки ExpertCenter P400 AiO, а также компактные настольные ПК — ExpertCenter P500 Mini Tower, предлагает мощные инструменты с поддержкой искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов и гарантирует стабильную производительность для малых и средних коммерческих предприятий.

Эти устройства оснащены инструментом ASUS AI ExpertMeet, преобразующим привычный подход к виртуальным встречам, делая их более эффективными и результативными с помощью передовых инструментов на базе искусственного интеллекта:

Перевод на основе искусственного интеллекта в реальном времени. Вы можете легко общаться с коллегами или партнёрами на разных языках.

Вы можете легко общаться с коллегами или партнёрами на разных языках. Идентификация говорящего и усиление звука. Функция позволяет отслеживать речь спикера, а также включает инструменты адаптивного шумоподавления для обеспечения кристально чистого звука.

Функция позволяет отслеживать речь спикера, а также включает инструменты адаптивного шумоподавления для обеспечения кристально чистого звука. Протоколы совещаний с использованием искусственного интеллекта. Функция позволяет автоматически фиксировать пункты обсуждения, создавая резюме беседы с ключевыми тезисами и позволяя вам не отвлекаться, делая отметки в процессе общения.

Функция позволяет автоматически фиксировать пункты обсуждения, создавая резюме беседы с ключевыми тезисами и позволяя вам не отвлекаться, делая отметки в процессе общения. Настраиваемые визитные карточки и водяные знаки для камеры и экрана. Персонализированные визуальные эффекты позволят вам выглядеть профессионально во время виртуальной встречи.

Аналогичным образом ExpertPanel служит командным центром для вычислительной среды, автоматизируя системные настройки вашего устройства с целью оптимизации производительности на основе текущих моделей использования. Это не только улучшает общий пользовательский опыт, но и гарантирует, что устройство будет работать с максимальной эффективностью, экономя время и энергию. Настройки на основе искусственного интеллекта включают оптимизацию управления энергопотреблением, продлевая срок службы аккумулятора во время выполнения критически важных задач и гарантируя, что системные ресурсы распределяются наиболее эффективным образом.

Благодаря интеграции столь сложных инструментов на базе искусственного интеллекта серия ASUS ExpertBook P не только расширяет возможности профессионалов по выполнению своих обязанностей, но и делает ваши рабочие процессы проще. Кроме того, сочетание этих технологий наглядно демонстрирует стремление ASUS расширять границы профессиональных вычислений и способствовать росту возможностей вашего бизнеса.

ASUS ExpertBook P1 — высокая производительность и доступная цена

ASUS ExpertBook P1 (P1403) стал первым коммерческим ноутбуком компании, отказавшимся от традиционной модели B2B. С этой моделью производитель стремится охватить большую аудиторию, обращаясь напрямую к конечным потребителям. Это ноутбук начального уровня в линейке, позиционируемый как идеальный компаньон для бизнеса и действительно оправдывающий подобное обещание. При невысокой цене ASUS ExpertBook P1 соответствует большинству характеристик бизнес-ориентированного ноутбука, обеспечивая надежную производительность, четкое изображение, комфортный набор текста и надежное качество сборки. Дополнительные функции безопасности, такие как сканер отпечатков пальцев и криптопроцессор TPM 2.0, а также приятные бонусы в виде годовой бесплатной подписки на антивирус McAfee и дополнительной гарантии делают покупку этого устройства еще более приятной. В случае, если потребуется ноутбук с большей диагональю экрана, то можно обратить внимание на ExpertBook P1 (P1503), который оснащен дисплеем на 15,6 дюймов.

ASUS ExpertBook P3 — универсал, готовый к гибридной работе

Предназначенный для и малого и среднего бизнеса, а также профессионалов, все чаще выбирающих гибридный способ работы, ExpertBook P3 сочетает в себе портативность и производительность. Ноутбук может быть оснащен процессором Intel Core вплоть до i7-13620H, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и двумя твердотельными накопителями PCIe 4.0. Благодаря оптимизированной компоновке, влагозащищенной клавиатуре, дополнительной инфракрасной камере и эксклюзивной системе охлаждения ASUS ExpertCool эта модель обеспечивает комфорт, производительность и бесшумную работу в течение всего дня. Это идеальный выбор для гибкого графика работы или учебы, где важны надежность и конфиденциальность.

ASUS ExpertBook P5 — рекордная производительность, повышенная безопасность и забота об окружающей среде

С выпуском ExpertBook P5 компания ASUS изменила представление о том, каким должен быть ноутбук для профессиональной работы. Эта модель создана на архитектуре Intel Core Ultra под кодовым названием «Lunar Lake». Благодаря нейронному процессору с производительностью свыше 45 TOPS и общей вычислительной мощности платформы более 100 TOPS его производительность при выполнении задач искусственного интеллекта возросла более чем в 3 раза по сравнению с процессорами Intel Core Ultra первого поколения. При этом ExpertBook P5 работает исключительно тихо и практически не греется. Он идеально подходит для продуктивной работы и динамичной жизни в современных реалиях, а малые предприятия, стартапы и домашние офисы с его помощью получают возможность использовать новейшие технологические достижения. К тому же, ноутбук ExpertBook P5 поставляется с трехлетней гарантией, чтобы пользователи могли быть уверены в стабильности и безопасности устройства.

Ноутбук ExpertBook P5 отлично подходит для предприятий с ограниченными ресурсами IT-поддержки. Он позволит вам сконцентрироваться исключительно на рабочем процессе, а не на проблемах технического обслуживания и информационной безопасности. Ноутбук защищен от вредоносного программного обеспечения с помощью комплекса аппаратных и программных мер защиты Windows 11 Secured-core PC, защиты BIOS коммерческого уровня по стандарту NIST-155, и дискретного модуля TPM 2.0 (опционально), которые вместе формируют надежный щит для безопасности данных и конфиденциальности пользователя. Что же касается экологичности, то ExpertBook P5 имеет маркировку EPEAT Gold с сертификацией Climate+ и TCO 9.0. А экологические инициативы ASUS также находят реализацию в таких проектах, как программа Carbon Partner Services, которая предоставляет корпоративным клиентам комплексное решение для повышения экологичности бизнеса.

ASUS ExpertCenter P400 AiO — будущее бизнес-компьютеров All-in-One

Для компаний, находящихся в поиске универсального решения, моноблок ExpertCenter P400 AiO предлагает высокую производительность в компактном стильном дизайне, который органично вписывается в любое современное пространство. Моноблок доступен в вариантах с диагональю 23,8 дюймов (P440VA) или 27 дюймов (P470VA) с разрешением Full HD. Он прекрасно иллюстрирует подход ASUS к максимизации полезного рабочего пространства. Благодаря впечатляющему соотношению экрана к корпусу в 93%, тонким рамкам и форм-фактору, который на 25% тоньше, чем у предшественников, устройство визуально выглядит очень привлекательно. Антибликовое покрытие и сертификация TÜV Rheinland по низкому уровню излучения синего света являются практичными дополнениями, особенно для профессионалов, проводящих длительное время за работой. Интересным моментом является выдвижная веб-камера, увеличивающая уровень безопасности, что невозможно переоценить в эпоху растущих опасений по поводу несанкционированного доступа. ExpertCenter P400 AiO также наделен отличной аудиосистемой Dolby Atmos, что обеспечивает премиальное качество звучания для видеозвонков и работы с мультимедийными файлами. Совместимость с креплениями VESA и элегантный корпус делают моноблок ExpertCenter P400 AiO по-настоящему универсальным решением. При этом реализованные в нем функции информационной безопасности и широкая совместимость являются весомыми преимуществами для предприятий малого бизнеса.

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower — производительность, которая меняет представление о бизнес-вычислениях

В современном быстро меняющемся деловом мире наличие высокопроизводительного, энергоэффективного и безопасного настольного компьютера является обязательным условием для выполнения повседневных задач. И именно поэтому ASUS выпустила ExpertCenter P500 Mini Tower — настольный компьютер корпоративного уровня, удовлетворяющий всем этим требованиям. ExpertCenter P500MV с процессорами вплоть до Intel Core i7-13620H и графикой NVIDIA GeForce вплоть до RTX 5060, инновационной системой охлаждения ASUS Tower Air Cooler и продвинутыми инструментами на основе искусственного интеллекта для повышения производительности — это новый игрок на рынке настольных компьютеров для бизнеса. Благодаря исключительной энергоэффективности этот мощный настольный ПК также позволяет экономить до 38% электроэнергии, а продуманный дизайн корпуса предлагает возможность доступа к компонентам без использования инструментов, что упрощает обслуживание и модернизацию, позволяя бизнесу легко адаптировать компьютерную систему под растущие потребности. Все это делает ExpertCenter P500 Mini Tower идеальным выбором для компаний, активно использующих дистанционные коммуникации в своей работе.

Технология ASUS ExpertGuardian обеспечивает всестороннюю защиту корпоративного уровня. BIOS, соответствующий стандарту NIST SP 800-155, пятилетние обновления BIOS и драйверов, а также модуль TPM 2.0 гарантируют безопасность оборудования и критически важных данных. Кроме того, ExpertCenter P500 Mini Tower обладает надежностью, соответствующей военно-промышленным стандартам, и поддерживается сервисом ASUS Business Support, чтобы гарантировать уверенность в бесперебойной долгосрочной работе и оперативной технической помощи в случае необходимости.

Линейка устройств ASUS Expert P — это мощные, энергоэффективные и безопасные компьютеры для бизнеса. Благодаря новейшим процессорам Intel, надежности военного уровня, инструментам повышения производительности на базе искусственного интеллекта и безопасности корпоративного уровня они являются отличным выбором для организаций, желающих не только оптимизировать свою IТ-инфраструктуру, но и подготовить себя к будущим вызовам. Это одни из лучших вариантов с точки зрения долгосрочной ценности, превосходной эффективности и интеллектуальных вычислений на базе искусственного интеллекта.