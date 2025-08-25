Azərbaycan brendləri TikTok Ad Awards mükafatına qatılmağa dəvət olunublar

TikTok Yaxın Şərq, Asiya və Afrika ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda reklam sahəsində TikTok Ad Awards 2025 adlı kreativ mükafatın başladıldığını elan etdi. Mükafatlandırma mərasimi dekabr ayında Ər-Riyadda keçiriləcək və burada TikTok-un xüsusi imkanlarından istifadə edərək parlaq, nəticəyönümlü marketinq kampaniyaları hazırlayan brendlər və agentliklər mükafatlandırılacaq.
TikTok artıq ikinci il ardıcıl olaraq beynəlxalq Ad Awards mükafatını keçirir. Onun əsas məqsədi regionda ən ilhamverici reklam kampaniyalarını önə çıxarmaq, orijinallıq, yaradıcılıq və emosiyanı təsirli biznes nəticələri ilə birləşdirməyi bacaran brendləri vurğulamaqdır.
Müraciətlərin qəbulu artıq açıqdır və 1 oktyabr 2024-cü ildən 31 oktyabr 2025-ci ilədək TikTok-da həyata keçirilmiş reklam kampaniyalarını əhatə edir. Azərbaycan brendləri və agentlikləri ilə yanaşı, mükafata Qazaxıstan, Türkiyə, Kipr, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qatar, Livan, İraq, Misir, Mərakeş, Keniya, Nigeriya, Cənubi Afrika, Pakistan, Banqladeş və Şri-Lankanın nümayəndələri də qatıla bilərlər.
Bu il iştirakçılar yeddi nominasiya üzrə müraciət edə bilərlər. Hər bir kateqoriya TikTok-da reklam kampaniyalarının uğuru üçün vacib olan əsas məqamlardan birini əks etdirir:
- It’s the Creative for Me (Yaradıcı potensial). Bu kateqoriyada əsas meyar yaradıcı ideya və strategiyadır. Bu kateqoriya TikTok-da kampaniyalarını həyata keçirərkən cəsarət göstərən, yaradıcılığın sərhədlərini genişləndirən və təsirli nəticələr əldə edən brendlər və agentliklər üçün açıqdır.
- Community Core (İcmanın səsi). Bu kateqoriyada TikTok yaradıcılarının ən yaxşı şəkildə cəlb edilməsi və platforma icması ilə ən səmərəli iş qiymətləndirilir.
- Full Funnel Flex (Bütün mərhələlərə fokus). Bu kateqoriya marketinq hunisinin bütün mərhələlərində – tanınmadan konversiya və satışa qədər – ölçülə bilən nəticələr göstərən inteqrasiya olunmuş strategiyalara malik kampaniyaları əhatə edir.
- Big Branding Energy (Brendin gücü). Bu kateqoriyada hekayə anlatımı vasitəsilə özünü parlaq şəkildə göstərən yaradıcı və brendin tanınmasını əhəmiyyətli dərəcədə artıran kampaniyalar qiymətləndirilir.
- Goal Digger (Hədəfə çatmaq). Bu kateqoriyada brendlərə konkret biznes nəticələri qazandıran, reklam xərclərinin səmərəliliyini artıran, konversiya göstəricilərini və satışları yüksəldən — reklam kampaniyaları qiymətləndirilir.
- Bougie on a Budget (Büdcə önəmli deyil). Bu kateqoriya, büdcə və resurs məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, orqanik və ödənişli məzmunu səmərəli birləşdirərək maksimal təsir əldə edən və platforma icmasını heyrətləndirən kampaniyalar üçün nəzərdə tutulub.
- Sound On Please (Səs yüksək olsun). Bu kateqoriya, səs effektinin yaradıcı ideyanın əsasını təşkil etdiyi və kampaniyanın ən parlaq şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verdiyi reklam layihələri üçün nəzərdə tutulub.
The People’s Choice (İctimai seçim). Bu kateqoriyada qalib, mükafatlandırma mərasiminin qonaqlarının səs verdiyi kampaniya olacaq.
Mükafatın əsas qalibi ən yüksək mükafatı alacaq – The Greatest Of All Time (The G.O.A.T «Ən Böyük Əfsanə»). Bu mükafat yaradıcı yanaşması ilə seçilən və istənilən nəticələrə maksimum effektivliklə nail olan ən yaxşı kampaniyaya təqdim ediləcək. Mükafatın məqsədi – mədəniyyətə parlaq nümunə yaradan, istifadəçilərə sevinc və zövq bəxş edən və ümumilikdə TikTok icmasına müsbət təsir göstərən brendi önə çıxarmaqdır. G.O.A.T mükafatına namizədlik avtomatik olaraq yeddi əsas kateqoriyadan hər hansı birinə müraciət etmiş bütün iştirakçılara şamil olunacaq.
“Keçən il gördüyümüz inanılmaz yaradıcılıq səviyyəsindən sonra TikTok Ad Awards-u ikinci dəfə keçirməkdən məmnunuq,” – deyə TikTok-un Yaxın Şərq, Türkiyə, Afrika, Mərkəzi və Cənubi Asiya üzrə Qlobal Biznes Həlləri departamentinin baş direktoru Şadi Kandil bildirib. – “Bu mükafat sadəcə reklam üçün deyil, mədəni hadisəyə çevrilən, ilham verən və real biznes nəticələri gətirən layihələr üçündür. Bu il brendlər və agentliklər tərəfindən təqdim olunacaq cəsarətli və innovativ işləri səbirsizliklə gözləyirik.”
Müraciətlərin qəbulu 31 oktyabr 2025-ci ildə başa çatacaq. Mükafatla bağlı ətraflı məlumat və müraciət forması sayt vasitəsilə təqdim olunur: https://tiktokadawardsmetapee.com/2025.
