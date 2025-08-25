Азербайджанские бренды приглашены принять участие в премии TikTok Ad Awards

TikTok анонсировал запуск креативной премии в области рекламы TikTok Ad Awards 2025 в странах Ближнего Востока, Азии и Африки, включая Азербайджан. Церемония награждения пройдет в декабре в Эр-Рияде, где будут отмечены бренды и агентства, создающие яркие и результативные маркетинговые кампании на основе уникальных возможностей TikTok.

TikTok уже второй год подряд проводит международную премию Ad Awards, главная цель которой выделить самые вдохновляющие рекламные кампании региона от брендов, которые смогли объединить аутентичность, креатив и эмоции с впечатляющими бизнес-результатами.

Прием заявок уже открыт для рекламных кампаний, запущенных в TikTok в период с 1 октября 2024 по 31 октября 2025 года. Помимо азербайджанских брендов и агентств принять участие в премии могут представители Казахстана, Турции, Кипра, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ливана, Ирака, Египта, Марокко, Кении, Нигерии, ЮАР, Пакистана, Бангладеша и Шри-Ланки.

В этом году участники могут подать заявку в семи категориях. Каждая из них отражает один из ключевых аспектов, необходимых для успеха рекламных кампаний в TikTok:

It’s the Creative for Me (Творческий потенциал). В этой категории главным критерием является креативная идея и стратегия. Эта категория открыта для брендов и агентств, которые проявили смелость в реализации кампаний в TikTok, смогли раздвинуть границы творчества и получили впечатляющие результаты. Community Core (Голос сообщества). Здесь отмечается лучшее вовлечение креаторов и самая эффективная работа с сообществом платформы. Full Funnel Flex (Фокус на всех этапах воронки). Кампании с интегрированными стратегиями, которые показывают измеримые результаты на всех этапах маркетинговой воронки – от формирования узнаваемости до конверсий и продаж. Big Branding Energy (Сила бренда). Здесь отмечаются кампании, которые с помощью креативного сторителлинга смогли ярко заявить о себе и значительно повысить узнаваемость бренда. Goal Digger (Достижение цели). Кейсы рекламных кампаний, которые помогли брендам достичь конкретных бизнес-результатов – улучшить окупаемость расходов на рекламу, конверсии и продажи. Bougie on a Budget (Дело не в бюджете). Эта категория предназначена для кампаний, которым ограничения в бюджете и ресурсах не помешали грамотно объединить органический и платный контент и добиться максимального эффекта, впечатлив сообщество платформы. Sound On Please (Звук на полную). Для кампаний, в которых звуковой эффект стал основой творческой идеи и позволил реализовать кампанию максимально ярко.

The People’s Choice (Выбор аудитории). В этой категории победит кампания, за которую проголосуют гости церемонии награждения.

Главный победитель премии получит высшую награду The Greatest Of All Time (The G.O.A.T – «Абсолютная легенда»). Она будет вручена лучшей кампании, которая отличилась креативностью и максимально эффективно достигла желаемых результатов. Цель награды — выделить бренд, который смог создать яркий образец культуры, принести радость и удовольствие пользователям, и в целом оказал позитивное влияние на сообщество TikTok. Претендентами на премию G.O.A.T. автоматически станут все участники, подавшие заявку в любой из семи основных категорий.

«После невероятного уровня креатива, который мы увидели в прошлом году, мы рады проводить TikTok Ad Awards второй год подряд», – отметил Шади Кандил, генеральный директор департамента Global Business Solutions в TikTok на Ближнем Востоке, в Турции, Африке, Центральной и Южной Азии. «Эта премия посвящена не просто рекламе, а проектам, которые становятся культурными событиями, вдохновляют и приносят реальные бизнес-результаты. Мы с нетерпением ждём смелых и инновационных работ, которые бренды и агентства представят в этом году».

Прием заявок завершится 31 октября 2025 года. Подробная информация о премии и форма для подачи заявок доступны на сайте: https://tiktokadawardsmetapee.com/2025.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.