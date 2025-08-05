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6 августа, 2025
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Самые быстрые Android-планшеты июля по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг самых производительных планшетов на базе Android. Тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Первые три места занимают устройства на базе процессора Snapdragon 8 Extreme Edition. Лидером рейтинга AnTuTu стал планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro с результатом 2 841 103 балла. На втором — OPPO Pad 4 Pro (2 836 919), на третьем — OnePlus Tablet 2 Pro (2 814 375).

Далее идут Redmi K Pad, Lenovo Legion Y700 Gen 4, iQOO Pad5 Pro, Vivo Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 и Red Magic Gaming Tablet Pro.

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