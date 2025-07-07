Xiaomi Smart Audio Glasses, очки со встроенной Bluetooth-гарнитурой, вышли на мировой рынок

Компания Xiaomi объявила о старте глобальных продаж очков со встроенной Bluetooth-гарнитурой Smart Audio Glasses. Несмотря на слово «Smart» в названии, умных функций здесь нет — это не AR-очки.

Устройство получило оправу из прочного пластика, эргономичную конструкцию дужек и небольшой вес для комфортного ношения в течение длительного времени. В очках используются ультразвуковые динамики SLS0820 с шумоподавлением, которые направленно передают звук в ушные каналы по воздуху. Благодаря этому, по словам производителя, достигаются насыщенные глубокие басы и чистые высокие частоты. Говорится о двойной системе защиты от утечки звука для сохранения конфиденциальности телефонных разговоров.

Очки позволяют слушать музыку, общаться по телефону и использовать голосовых ассистентов. Управление осуществляется через жестовую навигацию по дужке. Благодаря встроенным датчикам воспроизведение музыки автоматически приостанавливается, когда пользователь снимает очки.

Заявленное время автономной работы достигает 10 часов при непрерывном воспроизведении музыки и до 7 часов при разговоре по телефону. При активном использовании гаджет проработает до 24 часов, а в режиме ожидания — до 11 дней. Для восполнения заряда встроенного аккумулятора используется магнитное зарядное устройство Pogo Pin. Вес корпуса составляет 37,7 гр, длина дужек — 155 мм. Корпус защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP54.

Цена Xiaomi Smart Audio Glasses составляет $86,54.