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8 июля, 2025
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AZAL запускает новый онлайн-сервис для планирования поездок

AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет новую онлайн-функцию «Фиксация цен», позволяющую пассажирам более удобно и осознанно планировать свои путешествия. Благодаря этой услуге можно сохранить стоимость билета на 24 или 72 часа — без необходимости немедленной покупки.

Эта новинка особенно актуальна для пассажиров, которым необходимо дополнительное время для принятия решения. Теперь они могут спокойно уточнить свои планы и отложить покупку билета на удобный момент — без риска повышения цены.

Процесс использования сервиса достаточно простой. При выборе рейса на официальном сайте www.azal.az или в мобильном приложении AZAL пассажир может активировать функцию «Фиксация цен». Система автоматически сохраняет цену выбранного билета неизменной на 24 или 72 часа.

Стоимость услуги составляет:

  • при фиксации за 7 дней и более до вылета — цена сохраняется на 72 часа, стоимость услуги составляет 10 евро;
  • при фиксации за 7-4 дней до вылета — цена сохраняется на 24 часа, стоимость услуги составляет 20 евро.

Оплата производится только онлайн с помощью банковской карты. Эта сумма не входит в стоимость билета и не подлежит возврату.

В течение выбранного срока пассажир может оформить билет через раздел «Мои бронирования». Если покупка не будет завершена вовремя, бронирование автоматически аннулируется, а оплаченная сумма не возвращается.

После оформления билета пассажирам доступны и другие опции в этом же разделе — выбор места, дополнительный багаж и прочие услуги.

Подробнее о новой функции — https://www.azal.az/ru/information/hold-the-price/

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