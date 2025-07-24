Вышел дебютный кинематографический трейлер Battlefield 6

Компания Electronic Arts выпустила дебютный кинематографический трейлер Battlefield 6. В ролике показывают обращение к народу и боевые действия на улицах современных городов. Особое внимание уделяется новой частной армии Pax Armata, действия которой смогут спровоцировать полномасштабную мировую войну.
В целом трейлер посвящен сюжетной кампании, а многопользовательский режим покажут на презентации, которая пройдет 31 июля в 22:30 по бакинскому времени.
«Вас ждет невероятное погружение в тотальную войну. Участвуйте в динамичных пехотных боях. Рассекайте небеса в воздушных сражениях. Разрушайте окружение ради стратегического преимущества. В войне с танками, истребителями и огромным боевым арсеналом ваш отряд — самое смертоносное оружие. Все это — Battlefield 6!», — из описания игры.
Релиз шутера должен состояться 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. В скором времени разработчики проведут открытое бета-тестирование игры. Страница игры уже появилась в Steam.