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24 июля, 2025
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В Китае протестировали скоростную связь 6G — 50 Gb всего за 1,4 секунды

6G

Китайский оператор связи China Mobile сообщил о запуске экспериментальной сети связи шестого поколения (6G). В тестовую инфраструктуру вошли 10 базовых станций. Во время пробного запуска скорость соединения оказалась рекордной для отрасли.

В ходе демонстрации была достигнута скорость передачи данных до 280 Гбит/с, что в 14 раз выше, чем максимальная теоретическая пропускная способность 5G. При такой скорости объем в 50 Gb можно передать всего за 1,4 секунды.

По данным портала MyDrivers, China Mobile вложил в разработку 6G около 39 млрд. юаней (более $5,4 млрд). Проект реализовался в исследовательских целях и не предполагал коммерческого использования на текущем этапе. Запустить беспроводную сеть 6G планируется к 2030 году.

Кроме того, China Mobile активно развивает сети 5G/5G-A. Количество базовых станций превышает 2,4 млн., что составляет более 30% от их общего числа в мире. Заявляется, что эти станции охватывают более 90% административных районов Китая.

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